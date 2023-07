James Rodríguez, entre la ilusión y el compromiso con Sao Paulo: "Estoy feliz, es un gran equipo"

El domingo pasado, James Rodríguez aterrizó en Brasil y fue presentado oficialmente por Sao Paulo. Una multitudinaria afición lo recibió en el aeropuerto y el '10' de la Selección Colombia dio sus primeras impresiones como nuevo jugador del 'tricolor paulista'. "Estoy feliz", dijo el experimentado volante cucuteño.

Después de 13 años alejado del continente sudamericano, Rodríguez Rubio traerá su talento de regreso en uno de los clubes más importantes de Brasil. Con 32 años, el exjugador de Envigado espera retomar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores mediocampistas del mundo.

"Estoy feliz. Es una gran oportunidad para mí y mi familia. Es una nueva etapa en mi vida. Estoy muy feliz y con muchos buenos sentimientos. Soy un chico al que le gusta jugar en un equipo grande y Sao Paulo es un gran equipo", empezó diciendo Rodríguez.

Su grato recuerdo en Brasil

“El fútbol me ha llevado a muchos lugares, pero hay un lugar que me dejó una huella diferente en el corazón. Fue en Brasil, en 2014, donde definitivamente me presentaron al mundo. Durante el Mundial, con mi selección, viví una de las mejores sensaciones que puede vivir un jugador. Fue como un sueño, magia””, señaló el volante cucuteño, con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich.

James recordó su paso por el 'merengue'. Recordemos que el exjugador de Banfield jugó 125 partidos con el Real Madrid, en los cuales se reportó con 37 goles y 42 asistencias. Ganó dos Champions League, la misma cantidad de Mundiales de Clubes y de Supercopas de Europa. También se coronó en dos ediciones de LaLiga y en una Supercopa de España.

"La camiseta más pesada y gloriosa de Brasil"

“Pasé por diferentes continentes y jugué al lado de cracks históricos y en grandes equipos del planeta, incluyendo al club más ganador del fútbol europeo, pero no podría dejar de experimentar la sensación de vestir la camiseta más pesada y gloriosa de este lugar mágico, la camiseta del club brasileño con más conquistas internacionales”, concluyó.