James y el revés que recibió para debut de Zubeldía en Sao Paulo: ¿empiezan las diferencias?

Este miércoles marcará un antes y un después para Sao Paulo en la temporada. El cambio de entrenador supone mucha ilusión en todo el ambiente que rodea el equipo y esperan ver a un plantel competitivo ahora sí con Luis Zubeldía al mando.

El argentino hará su debut como flamante DT del 'tricolor paulista' este jueves en el partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Barcelona de Guayaquil en suelo ecuatoriano.

El partido genera mucha expectativa no solo por el estreno de Zubeldía, sino también por la presencia o no de James Rodríguez, pues Sao Paulo tiene que ganar para no complicarse en sus aspiraciones de clasificar a octavos de final y para ello necesitaba a lo mejor de su plantel disponible.

Con el colombiano había preocupación por la lesión muscular que sufrió la semana pasada y que lo sacó de los partidos contra Flamengo y Atlético Goianiense, por el Brasileirao. Pero la atención al interior del club estaba puesta en tenerlo disponible para enfrentar a Barcelona.

La esperanza creció luego de que James regresara a hacer trabajos de campo este lunes en el marco del primer entrenamiento dirigido por Luis Zubeldía, pero el cucuteño entrenó de manera diferenciada con tareas específicas de fortalecimiento, por eso su recuperación seguía en duda.

James Rodríguez no fue convocado por Sao Paulo para Libertadores

Finalmente este miércoles en la mañana Sao Paulo llegó a Ecuador para el partido contra Barcelona y lo hizo sin la presencia de James Rodríguez. Felipe Ruíz, periodista de Globo Esporte, reveló que el jugador no recibió el alta médica y se quedó en Brasil para finalizar su proceso de recuperación.

¿Cuándo volverá a jugar James Rodríguez con Sao Paulo?

El plan desde el club con Rodríguez es aumentarle la carga durante estos entrenamientos y exigirlo para ver si responde en óptimas condiciones y puede ser convocado por primera vez por Luis Zubeldía para enfrentar a Palmeiras el lunes en el clásico de la ciudad, o en su defecto a Águia de Marabá el jueves 2 de mayo en la tercera ronda de la Copa de Brasil.