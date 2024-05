🔴EN VIVO🔴 Independiente Santa Fe (0) vs. (0) Deportes Tolima: inició el juego en El Campín

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima EN VIVO cuadrangulares finales

Independiente Santa Fe y Deportes Tolima abren el telón de la primera fecha del cuadrangular B del fútbol colombiano y el cual ha generado bastante expectativa entre todos los seguidores del rentado nacional, pues para nadie es un secreto que ambos equipos llegan en un gran momento para la etapa final del torneo local.

Previo a este compromiso, ambas escuadran llegan con su equipo titular con poca sobrecarga muscular, pues los dos clubes tomaron la decisión de enfrentar la última fecha del todos contra todos con nómina mixta, esto con el fin de evitar alguna lesión de uno de sus jugadores principales de la plantilla.

Novedades de Santa Fe y Deportes Tolima

Para este partido, el cuadro que dirige Pablo Peirano tendrá varias novedades. En primera instancia, ocho jugadores ingresaron a la lista de convocados del equipo ‘Cardenal’ por decisión técnica: Diego Hernández, Facundo Agüero, Julián Millán, Elvis Perlaza, Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga, Jersson González y José Erick Corre.

Por otro lado, los jugadores Iván Scarpeta, Luis Rentería, Santiago Cuero, Tomás Molina, Daniel Moreno, Frank Castañeda, Santiago Mora y Juan Aristizábal que fueron tenidos en cuenta para el juego contra Jaguares salieron de la convocatoria por la decisión del entrenador uruguayo, quien dejó claro que irá el todo por el todo contra el equipo de Ibagué.

Mientras Santa Fe tiene lo mejor de su nómina, la gran novedad del Deportes Tolima es la ausencia de Yeison Guzmán, quien no se alcanzó a recuperar de su molestia física y no viajó a la capital de la República. En su reemplazo estará Kevin Pérez, quien se encuentra en el once titular del ‘VinoTinto & Oro’.

Once titular de Santa Fe y Deportes Tolima

Santa Fe: Marmolejo, Marcelo Ortiz, Facundo Agüero, Julián Millan, Elvis Perlaza, Francisco Chaverra, Daniel Torres, Juan P. Zuluaga, Jhojan Torres, Jersson González y Hugo Rodallega.

Deportes Tolima: Neto Volpi, Yhorman Hurtado, Juan José Mera, Marlon Torres, Jeison Angulo, Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Kevin Pérez, Alex CASTRO, Brayan Gil y Manuel Barreiro.