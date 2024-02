Feo gesto de James Rodríguez con sus compañeros lo aleja de Sao Paulo

James Rodríguez está en el ojo del huracán en Brasil luego de confirmarse que fue el único jugador de Sao Paulo que no viajó con toda la delegación este domingo 4 de febrero hacia Belo Horizonte, donde su equipo disputará la Supercopa de Brasil frente a Palmeiras.

El mediocampista colombiano todavía no debuta en este 2024 y cuando todo indicaba que el tan anhelado partido podría ser este domingo en la final de la Supercopa brasileña, James fue el único jugador del Sao Paulo en no viajar a Belo Horizonte y aparentemente fue por decisión propia.

Su entrenador Thiago Carpini aseguró en días anteriores que James estaba entrenando fuerte para ponerse en condición física, pero al parecer no le alcanzó para llegar a la gran final en óptimas condiciones y por tal razón el DT no lo habría tenido en cuenta entre la nómina de convocados para el encuentro definitivo.

James no viajó con Sao Paulo

A pesar de que eran varios los jugadores de Sao Paulo que acarreaban molestias y no fueron convocados para este partido, todos viajaron con su delegación para acompañar al equipo menos James Rodríguez.

Así lo reveló el brasileño Gabril Sá “James Rodríguez no viajó con la delegación por deseo personal. Decidió quedarse en São Paulo y no acompañar a sus compañeros en Belo Horizonte. Llegaron nombres como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que no van al partido”, mencionó el comunicador.

Este feo gesto con sus compañeros al no estar presente en el encuentro definitivo tiene a James en la lupa de la prensa brasileña y el capitán de la Selección Colombia se aleja cada vez más de Sao Paulo, pues en las últimas semanas se han mencionado algunos rumores que indican que el ‘10’ podría salir del fútbol sudamericano una vez más.

James Rodríguez não viajou com a delegação por um desejo pessoal. Decidiu ficar em São Paulo e não acompanhar os companheiros em Belo Horizonte. Nomes como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que não vão para o jogo, vieram. pic.twitter.com/pZoNR9qq1s — Gabriel Sá (@OGabrielSa) February 4, 2024

El clásico paulista enfrentará en el estadio mundialista Mineirão, de Belo Horizonte (sureste), a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), a los vigentes campeones del Brasileirao, el Verdão, y la Copa do Brasil, el Tricolor.

El llamado "Choque Rey" de Sao Paulo tendrá dos realidades diferentes: un Palmeiras muy estructurado que ha dominado el fútbol sudamericano en los últimos años, frente a un Sao Paulo en reconstrucción tras la salida reciente de Dorival Júnior hacia la Seleção.