Jhon Duque se ofreció a Millonarios, tras su repentina salida de Nacional

La sorpresiva salida de Jhon Duque de Atlético Nacional ha generado todo tipo de reacciones en dos de las aficiones más grandes del país como lo son la verdolaga y la de Millonarios, pues el pasado albiazul del mediocampista bogotano todavía genera ruido entre los hinchas ‘embajadores’.

De acuerdo con la información conocida, Pablo Repetto no contaría más con Jhon Duque y por eso el mediocampista buscó rescindir su contrato y mirar nuevas opciones para no tener tanto tiempo de para y en conversación con el VBar de Caracol Radio, el bogotano señaló que no tendría ningún problema con volver a vestir los colores de Millonarios.

“Si es lo que Dios pone, claro que sí. Creo que eso hace parte del profesionalismo de uno, cuando llegué a Nacional lo veía como una situación difícil, pero me siento orgulloso, los retos nunca nos deben dar miedo”, destacó el jugador de 32 años de edad.

Difícilmente el bogotano volvería a la institución ‘embajadora’ debido a que los hinchas de Millonarios quedaron muy dolidos con su paso a Atlético Nacional, máximo rival histórico de los albiazules, pero el jugador sí señaló que quisiera estar en Bogotá para estar cerca de su familia.

“Jugar en Bogotá sería muy buena opción porque tendría cerca a mí familia, Medellín me encanta, estaba muy acomodado, tenía mi hogar y mi hijo era muy feliz allá, ahora estamos abierto de mirar posibilidades”, indicó.

Finalmente, Duque sentenció que todavía no tiene nada decidido sobre su futuro, pues la salida de Atlético Nacional fue muy repentina y en las próximas semanas estará entregando nuevas noticias.

“Todavía no he contemplado nada todavía, fue algo que me cogió fuera de base porque uno ya empieza a hacer ciertos planes, estaba muy acomodado, ahora debemos esperar y mirar que se viene en el camino. Yo había hablado con el técnico hace un tiempito, me dijo que no me iba a tener muy en cuenta y le dije que me podía decir antes cuando se supo de los otros compañeros. La idea era quedarme, pero llegamos a un acuerdo y finalizamos el contrato”, dijo.