Sentencian el posible futuro de James Rodríguez en São Paulo: “Su camino es buscar otros lares”

Las últimas semanas para James Rodríguez no han sido las mejores, sobre todo tras la llegada de Luis Zubeldia a São Paulo, pues el argentino no ha tenido en cuenta al jugador de la Selección Colombia en los últimos compromisos, haciendo que cada vez crezca el rumor de una posible salida del volante del equipo paulista en el mes de junio.

En el último compromiso de São Paulo contra Vitória, el entrenador argentino dejó claro que la ausencia de James Rodríguez en la convocatoria del equipo es por decisión técnica y no por lesión como se rumoró en su momento en Brasil, afirmando que el cucuteño no se encuentra en óptimas condiciones para estar en el once titular del equipo.

Sentencian el futuro de James Rodríguez en Brasil

Ante lo sucedido durante las últimas semanas, Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, se refirió a lo que está sucediendo con James Rodríguez, dejando claro que es hora de que el capitán de la Selección Colombia busque otros rumbos, esto teniendo en cuenta las declaraciones de Luis Zubeldia sobre el volante.

“A él le interesa jugar y ganarse el puesto. Para nadie es un secreto que tiene muchos problemas de lesiones, pero es injusto. Lo que es grave es que no aparezca ni en el listado de lesionados, de los seis que entregaron no está James. La prensa asegura que ya se decidió que en junio va a salir del equipo. Eso parecía una muerte anunciada con la llegada de un técnico de alta intensidad”, aseguró el periodista del Canal RCN.

Además, Carlos Antonio Vélez dejó claro que es momento adecuado para que James Rodríguez busque nuevos aires, pues todo parece indicar que su continuidad en São Paulo está bastante dudosa y la idea del nuevo entrenador no encajaría en la forma de jugar del '10' de la Selección Colombia.

“El asunto de él con São Paulo a nosotros no nos incumbe, pero lo que interesa es la Selección Colombia porque su inactividad va a perjudicar al equipo nacional. De todas maneras, tendremos que esperar si cambian las cosas”, finalizó Carlos Antonio Vélez.

¿Qué dijo el entrenador de São Paulo sobre James Rodríguez?

En rueda de prensa postpartido entre São Paulo contra Vitória, Luis Zubeldia, entrenador del equipo paulista, aseguró que James Rodríguez no está en óptimas condiciones para estar dentro de la convocatoria, afirmando que hay jugadores con mejor rendimiento que el del volante cucuteño.

“Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones. Trabajamos para que estén a favor del grupo y que sean, en su mayoría, positivas”, aseguró el entrenador en rueda de prensa.