James Rodríguez presumió sus buenas actuaciones en 2023: foto con notables estadísticas

James Rodríguez resurgió en el 2023. El volante cucuteño pasó de quedarse sin equipos, luego de su controversial e inesperada salida del Olympiacos, a fichar por Sao Paulo y recuperar su protagonismo en la Selección Colombia. A pesar de las críticas de leyendas y referentes del 'soberano', el '10' del combinado nacional está enfocado en seguir mejorando de cara a la temporada 2024.

Rodríguez Rubio ha tenido buenas actuaciones con Sao Paulo, a pesar de que no jugó la cantidad de minutos esperada. El mediocampista con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich llegó a Brasil sin el ritmo ideal, pues después de su salida de 'La Leyenda' duró varios meses inactivos. El futbolista surgido en Envigado no desistió, se entrenó en la sede de la 'tricolor' para no desentonar en el equipo de Dorival Júnior.

De a poco, Rodríguez se fue afianzando en el 'tricolor paulista' y maravilló a la afición del Morumbi. El futbolista colombiano, de 32 años, empezó a sumar minutos y logró grandes actuaciones. Fue figura en la goleada contra Gremio (3-0), en la cual se reportó con dos asistencias. En la revancha contra Liga de Quito, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el 'cafetero' dio el 'pasegol' que forzó la tanda de penaltis; sin embargo, erró su cobro y los ecuatorianos, quienes terminaron dando la vuelta olímpica, avanzaron de ronda.

El nortesantandereano compartió una foto con sus mejores actuaciones del año, en las cuales fue elegido 'Jugador Más Valioso' del partido en cuatro oportunidades. Acompañó este 'post' en Instagram con unos 'emojis' de aplausos.

Foto que publicó James Rodríguez sobre su rendimiento en 2023

¿Cuándo debutará James Rodríguez en 2024?

A pesar de las críticas de referentes como Luís Fabiano y Diego Lugano, Rodríguez espera terminar de ganarse la confianza de Júnior. El próximo 20 de enero, Sao Paulo tendrá su primer partido del año, contra Santo André (desde las 6:00 p. m.), por el Campeonato Paulista.