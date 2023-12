James Rodríguez relató en entrevista las dificultades que vivió en Catar: "La cultura es muy difícil"

El reconocido futbolista colombiano, James Rodríguez, habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó durante su etapa en el club catarí Al-Rayyan. En una reciente entrevista con Globo Esporte, el mediocampista reveló las costumbres y la cultura local que lo llevaron a salir antes de lo planeado de este país. James Rodríguez, quien actualmente juega en el São Paulo de Brasil, contó que la adaptación a Catar fue muy complicada. Según sus palabras, la cultura catarí presentaba diferencias significativas con respecto a otros lugares en los que ha vivido y jugado al fútbol.

James Rodríguez contó detalles del vestuario de Al- Rayyan

Uno de los momentos más curiosos que vivió en el Al-Rayyan fue en el vestuario. James relató que, en el fútbol, es común que los jugadores se queden sin ropa mientras se duchan después de los partidos. Sin embargo, en Catar, sus compañeros de equipo le pidieron que no se desnudara, lo que le causó cierta sorpresa y confusión.

“Allá los compañeros me decían: No te puedes quedar así'. Yo quedé asustado”, mencionó James.

Además, fuera de las canchas, James también destacó las costumbres alimentarias diferentes en Catar. Según su relato, en este país se come con las manos, lo cual le resultó difícil de adaptarse. El futbolista colombiano comentó que se le ofrecía comida y él preguntaba por los cubiertos, pero sus compañeros le respondían que se comía con las manos, algo que le resultaba extraño y rechazaba.

James Rodríguez narró la forma de comer en Catar

“Ellos comen con la mano. Para mí fue difícil también. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”, mencionó James en entrevista.

Estas dificultades culturales fueron algunas de las razones que llevaron a James Rodríguez a aceptar la oferta del São Paulo. El idioma y la forma de vida en Brasil se asemejan más a lo que está acostumbrado en España y en su país natal, Colombia.

A pesar de los obstáculos, James expresó su felicidad en su nuevo club brasileño. En apenas cuatro meses, logró coronarse campeón de la Copa de Brasil, lo que le permitió clasificar directamente a un torneo internacional. Además, destacó el nivel físico y la intensidad del fútbol brasileño, algo que le ha tomado por sorpresa y que lo ha motivado a mejorar su rendimiento.

Con su experiencia en el Al-Rayyan ya en el pasado, James Rodríguez se encuentra disfrutando de su nueva etapa en el São Paulo, donde espera continuar obteniendo logros y contribuir al éxito del equipo en la Copa Libertadores y otros torneos internacionales.

