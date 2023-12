Sao Paulo tomaría drástica decisión tras declaraciones de James Rodríguez

Durante los últimos días, el futuro del colombiano James Rodríguez se ha convertido en una total incógnita de cara a la año 2024. Aunque el actual volante del Sao Paulo tiene contrato vigente por dos años, sus declaraciones han encendido las alarmas en el club paulista y en sus hinchas.

Hace un par de días, en charla con el medio Globo Esporte, James dejó a la deriva lo que pasará con su futuro en el equipo tricolor. A pesar de mostrarse contento por su presente en el club, aseguró que "solo Dios sabe lo que puede pasar, el fútbol está en constante cambio".

"Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no", agregó el mediocampista.

La decisión que tomaría Sao Paulo

Las declaraciones de James hicieron un eco enorme en suelo brasileño, donde varios periodistas empezaron a indagar sobre la situación del colombiano y llegaron a la conclusión que la salida de este jugador sería de manera inminente.

De acuerdo con el periodista Jorge Nicola, en una reunión hecha el viernes en la tarde, se puso sobre la mesa la posibilidad de rescindir el contrato en común acuerdo con James.

“La declaración dada por James fue uno de los temas que el departamento de fútbol debatió. Esta reunión se llevó a cabo en medio de una charla sobre fichajes, renovaciones de contrato, ventas y las dificultades financieras por las que pasa el equipo”, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

Por la misma línea, Nicola afirmó que “hubo quienes sugirieron la rescisión del contrato y esa idea fue bien evaluada por la mayoría de los dirigentes, aunque una de las personas que se encontraba allí preguntó ¿y si James termina yendo a un rival directo?”.

El tema salarial, otro de los puntos de discusión

Por otro lado, Sao Paulo también podría dejar ir a James por el tema salarial, algo que se ha vuelto como una especie de dolor de cabeza para la directiva.

"El salario de James cuesta 700.000 reales por mes (142.000 dólares) que le quedan netos al jugador".

Por lo pronto, se espera que James cierre de gran manera el año 2023 con el club paulista y se siente a conversar su futuro para el 2024 donde tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.