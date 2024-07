James Rodríguez se acerca a Lazio: los colombianos que han pasado por el 'blanquiceleste'

James Rodríguez tiene la gran ilusión de volver al fútbol europeo, luego de su extraordinaria actuación en la Copa América 2024. El mediocampista cucuteño, de 33 años, anhela regresar a la élite y poder competir al máximo nivel de cara a las Eliminatorias Sudamericanas y el eventual Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lazio es una de las opciones que baraja el '10' de la Selección Colombia.

Las 'águilas' esperan cerrar el fichaje de Rodríguez antes del 15 de agosto, pues es la fecha limite que se trazaron para esta operación. El contrato que están planteándose tiene vigencia hasta junio de 2026 y el volante percibiría un salario anual cercano a los 4 millones de euros. "La opción de James para la Lazio sigue viva", señaló 'Corriere dello Sport'.

James Rodríguez quiere llegar a la Serie A

Después de su paso por el Porto (Portugal), AS Monaco (Francia), Real Madrid (España) y Bayern Múnich (Alemania), Rodríguez tendría la oportunidad de llevar su fútbol a Italia y maravillar a la afición de la Serie A. Lazio tiene la expectativa de sumar títulos a su palmarés, pues no da una vuelta olímpica desde 2019, año en el que ganó la Supercopa y la Copa de Italia.

James Rodríguez sería el tercer colombiano en jugar para Lazio

A lo largo de sus 124 años de historia, dos jugadores 'cafeteros' han defendido la camiseta 'blanquiazul': Libis Arena y Brayan Perea. En 2006, un año después del título de Colombia en el Sudamericano Sub-20 y de los octavos de final conseguidos en el Mundial de Países Bajos, el arquero chocoano llegó a territorio italiano con 18 años.

Arenas, surgido en Envigado F. C., fue una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Lastimosamente, nunca llegó a explotar su mayor potencial; a pesar de que fue campeón con Peñarol, América de Cali e Independiente Santa Fe. Lazio pagó 800.000 euros por su pase; no obstante, nunca debutó y siguió su carrera en C. P. Mérida, de España.

Perea fue otro futbolista con gran proyección quien no terminó cumpliendo con las expectativas. Después de ser campeón del Sudamericano Sub-20 de 2013 y de llegar a los octavos de final del Mundial de Turquía (caso 'calcado' al de Arenas) pasó del Deportivo Cali a la Lazio, por 2.5 millones de euros. El 'Coco' disputó 33 partidos (1.352' minutos) con el club romano, en el cual se reportó con 5 goles y 4 asistencias.

A pesar de que sus números fueron aceptables, fue cedido al Perugia, al Troyes y a Lugo. En 2019, no renovaron su contrato y fichó por Santa Fe.