La inesperada súplica de Yina Calderón a 'Epa Colombia' en La Casa de los Famosos: "necesito que me ayudes"

En La Casa de los Famosos Colombia, Yina Calderón volvió a ser protagonista de un momento inesperado al hacer una petición pública a su amiga, la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', sin tener conocimiento de su actual situación legal.

Durante una conversación grabada por las cámaras del reality, Yina Calderón le pidió abiertamente apoyo para salvar a su compañero, Altafulla, quien esta semana quedó en la temida placa de nominados.

Lo sorprendente es que Calderón, desde el encierro del programa, aún desconoce que 'Epa Colombia' lleva más de dos meses recluida en la cárcel El Buen Pastor, tras ser condenada por los actos vandálicos ocurridos durante las marchas del 2019.

¿Qué le pidió Yina Calderón a 'Epa Colombia' sin saber que está en prisión?

“Epa Colombia, amiga, necesito que me ayudes con Altafulla, a mis hermanas, a todo el mundo, a votar por Altafulla... Ya saben, pórtense mal, ya que yo no puedo”, dijo Yina ante las cámaras, sin sospechar que su mensaje estaba siendo dirigido a alguien que actualmente no tiene acceso a redes sociales ni plataformas de votación.

La escena, que no tardó en viralizarse en redes sociales, ocurrió mientras Altafulla permanecía a su lado cumpliendo el reto de personificar a un bebé, como parte del castigo grupal impuesto tras perder una de las pruebas.

El cantante, que sí está al tanto de la situación de Barrera, prefirió guardar silencio, pero su reacción no pasó desapercibida: desvió la mirada, incómodo, mientras Yina pronunciaba el nombre de su amiga encarcelada.

¿Cuál fue la reacción de Altafulla al escuchar la petición de Yina Calderón?

Aunque el joven artista no emitió comentarios, su lenguaje corporal dejó claro que no compartía la ingenuidad del momento.

Su silencio y gesto evasivo fueron interpretados por los internautas como una mezcla de sorpresa e incomodidad.

