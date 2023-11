Alarmas en Selección Colombia: James Rodríguez se perdería el resto de la temporada

Justo en un momento en el que todo parecía ser felicidad para James Rodríguez, se encontró con el golpe de realidad en su regreso a Sao Paulo. El domingo fue titular contra Cuiabá, pero no pudo realiza un buen partido y salió en medio de muchas críticas.

En Brasil, tanto hinchas como periodistas, cuestionaron el contraste del nivel que mostró James con la Selección Colombia, al que tuvo con el 'tricolor paulista' el fin de semana, a pesar de haber figurado en los recientes partidos cuando por fin se asentó en el once inicial del entrenador Dorival Júnior.

Pero las malas noticias para el volante colombiano no paran. Salió con molestias musculares luego de ese encuentro frente a Cuiabá y no será tenido en cuenta para el partido clave de este miércoles con Bahía. De ganar, Sao Paulo descartaría cualquier riesgo de descenso a segunda división esta temporada.

"Con dolor en la pantorrilla derecha, el mediocampista James Rodríguez se sometió a un examen de imagen que detectó un ligero estiramiento en la zona. El jugador estuvo recibiendo tratamiento en REFFIS Plus", confirmó el club brasilero en sus medios oficiales este martes.

Sin embargo, las noticias serían aún peores para James y para Sao Paulo. Si bien el equipo está décimo en la tabla del Brasileirao, está a siete puntos de diferencia de Bahía, que está ocupando la última plaza de descenso a segunda división. Restan tres fechas para el final de la temporada y al 'tricolor' le basta con ganar al menos un partido para salvarse, pero todo parece que deberá buscarlo sin el volante colombiano.

De acuerdo a la prensa de Brasil, la lesión de James no es de gravedad, es más bien leve, pero le llevaría una semana en recuperarse. Esto será un problema, pues los tres partidos restantes se juegan de aquí al próximo miércoles. Sao Paulo enfrentará esta noche a Bahía, luego el sábado a Atlético Mineiro y por último el miércoles 6 de diciembre a Flamengo. No le alcanzaría.

"Es posible que James Rodríguez ya no juegue en el Sao Paulo en 2023. Su lesión fue leve, pero la tendencia es que sean necesarios 10 días para recuperarse por completo y el último partido de la Tricolor será el próximo miércoles, contra Flamengo, el día 6", reveló el periodista Alexsander Vieira.

James Rodriguez pode não jogar mais pelo São Paulo em 2023. Seu estiramento foi leve, mas a tendência é de uma demora de 10 dias para recuperação plena e o último jogo do Tricolor será na quarta-feira que vem, diante do Flamengo, no dia 6. pic.twitter.com/KQKdI3sRpe