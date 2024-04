James Rodríguez ya tendría nuevo entrenador en São Paulo: ¿preocupación en el colombiano?

Durante los últimos días, James Rodríguez ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación en Colombia, esto teniendo en cuenta la posible llegada de Rafa Benítez a São Paulo tras la inesperada salida de Carpini del equipo paulista, haciendo que se vuelvan a prender las alarmas en el entorno del jugador cucuteño.

Ante los fuertes rumores que se dieron a conocer los medios de Brasil, se conoció que las directivas de São Paulo ya tomaron una decisión para el reemplazo de Carpini, dándole un parte de tranquilidad al colombiano, pues informó que Rafa Benítez no llegara al equipo paulista por múltiples factores.

Luis Zubeldía sería el nuevo entrenador de São Paulo

Según dio a conocer César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, las directivas del São Paulo y el entorno de Luis Zubeldía llegaron a un acuerdo verbal para que el argentino sea el nuevo entrenador del equipo paulista, teniendo como objetivo mejorar el rendimiento del equipo en Copa Libertadores y el campeonato brasileirao.

“Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de São Paulo. En las próximas horas, viajará a Brasil para firmar su contrato hasta diciembre del 2025 (…) Luis Zubeldía tiene negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador de São Paulo luego de la salida de Carpini”, aseguró el periodista en mención.

Ante la información del periodista, James Rodríguez puede tomar un respiro, pues para nadie es un secreto que la relación entre Rafa Benítez y el jugador de la Selección Colombia no es la mejor, haciendo que el cucuteño tenga que salir de los diferentes equipos donde han compartido el entrenador y el volante.

James Rodríguez recordó su relación con Rafa Benítez

En diálogo exclusivo con Noticias RCN en mayo del año pasado, James reveló la relación con Benítez en Inglaterra después de haber compartido en el Madrid: "cuando él llegó al Everton me dijo que me fuera. Eso fue lo que pasó. Dijo 'tú ya tienes casi 30 años y yo buscó gente joven'. Yo venía de un año bueno en el club y no quería pelear. Por eso aún me quieren ahí".