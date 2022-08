La verdad sobre la lesión de James Rodríguez, según Eduardo Luis

James Rodríguez no estuvo presente este martes en el encuentro del Al-Rayyan e inmediatamente desde Catar dieron a conocer que el futbolista se encontraba lesionado y además, agregaron el tiempo de recuperación que sería de dos meses.

Sin embargo, horas después, el futbolista usó sus redes sociales para desmentir estas versiones y aseguró que su regreso a las canchas estaba cerca.

Por esa razón, el periodista Eduardo Luis, en el programa Saque Largo de Win Sports, contó la que realmente pasó.

"Salió una información que llegó desde un periodista de Catar. Yo vi la situación y averigüé por mi lado, James no sabía que eso estaba pasando", afirmó el comentarista en sus primeras declaraciones.

Además, el periodista aseguró que James Rodríguez "se da cuenta porque le mando a preguntar y a las 12:49 del día me responde. A los minutos es cuando pone el trino: ¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mí y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas".

Por último, Eduardo Luis agregó que, sin hablar directamente con el futbolista, la recuperación de James Rodríguez es de mucho menos tiempo.

En ese momento no hablé directamente con él, pero al final me explicó que no son dos meses, que tiene una contusión y que en un par de días ya estaría bien