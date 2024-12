Crece el misterio por las ausencias de James Rodríguez: "Rayo explicará cuando tenga que hacerlo"

Este miércoles 18 de diciembre, Rayo Vallecano visitó a Villarreal para disputar un duelo correspondiente a la fecha 12 de LaLiga 2024/25. Los amantes del balompié tenían la ilusión de volver a ver a James Rodríguez con la 'franjirroja'; sin embargo, el volante cucuteño volvió a quedarse por fuera de la convocatoria de Iñigo Pérez. David Cobeño, director deportivo del club, habló de esta situación.

La situación de Rodríguez Rubio en Vallecas empezó a volverse preocupante. El capitán de la Selección Colombia tampoco fue tenido en cuenta para el duelo contra Real Madrid, su exequipo. El '10' ya hilaba tres partidos (vs. Sevilla, Athletic Club y Valencia) sin ver acción, pero por lo menos figuraba entre los suplentes.

A pesar de que el 'cafetero' señaló que todo está "muy bien" y de que sigue entrenándose con su equipo, no deja de preocupar su poco rodaje en la escuadra madrileña. Ha disputado 13' minutos en los últimos siete partidos ligueros del Rayo.

Director deportivo de Rayo Vallecano habló de James Rodríguez

"A día de hoy no me ha dicho ningún jugador que se quiere marchar, pero entiendo que venga alguno a solicitar la salida. Si club y míster también están de acuerdo intentaremos buscarle una salida. No es el momento de distraernos. Lo importante son los que están aquí hoy que nos jugamos mucho y son tres puntos muy importantes. El club dará las explicaciones en el momento que tenga que darlas", empezó diciendo David Cobeño en una conversación con 'DAZN'.

“Con Raúl de Tomás es lo mismo que con James Rodríguez. El club está siguiendo una línea de comunicación que es la que ha transmitido el presidente. En cuanto acabe los partidos veremos como están todas las situaciones y tomaremos medidas", agregó el directivo.

Rayo Vallecano y los fichajes de cara a 2025

"Ahora mismo estamos centrados en los dos partidos de Liga que nos quedan. Próximamente viene el mercado de enero. Hay mucho más ruido de lo que luego se hace. Estamos pendientes de jugadores que tienen pocos minutos y de los refuerzos que pida el míster", afirmó Cobeño.

"El Rayo es humilde, no tenemos mucho presupuesto e intentaremos mejorar el equipo dentro de nuestras posibilidades", concluyó.