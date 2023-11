Jhon Córdoba, feliz tras su debut con la Selección Colombia: "¡Los tiempos de Dios son perfectos!"

Muchos seguidores del balompié nacional estaban expectantes al debut de Jhon Córdoba en la Selección Colombia. El delantero oriundo de Istmina nunca había sumado minutos con la Mayores; sin embargo, tenía 11 partidos y 6 goles con la Sub-20. Pues bien, el jueves pasado, Néstor Lorenzo lo mandó a la cancha al 68' y demostró todo su talento contra Brasil.

Córdoba había sido convocado a la primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el debut de la 'tricolor' contra Venezuela, el estratega argentino descartó al atacante chocoano, a Carlos Cuesta y Richard Ríos. Posteriormente, fue al banco de suplentes contra Chile, pero no vio acción contra 'La Roja'.

La escasez de gol (Colombia solo anotó un gol en los primeros dos encuentros), hizo pensar que reaparecería en el listado para los duelos contra Uruguay y Ecuador, pero no fue así. Lorenzo no lo llamó para dichos compromisos y se pospuso su debut contra la 'amarilla'. El futbolista surgido en Envigado y de gran presente en el F. C. Krasnodar volvió a recibir la confianza del ex AT de José Néstor Pékerman para los partidos contra la 'canarinha' y Paraguay.

¿Cómo fue el debut de Jhon Córdoba con la Selección Colombia?

Al minuto 68', cuando Brasil ganaba 0-1 gracias a un tempranero gol de Gabriel Martinelli, Lorenzo sustituyó a Rafael Santos Borré por el atacante con pasado en el Hertha de Berlín. Córdoba entró concentrado al terreno de juego en el Metropolitano, se mostró participativo y logró incomodar a los centrales de la 'verdamarela'.

Su ingreso le dio dinamismo al ataque colombiano y pudo arrastrar marcas para generar espacios. El impacto de Córdoba en el partido fue inmediato, pues siete minutos después, Luis Díaz estableció la igualdad en la 'arenosa'. Al 79' volvió a aparecer el guajiro para darle un triunfo histórico a la 'amarilla'.

¿Qué dijo Jhon Córdoba tras su debut en la Selección Colombia?

"¡Los tiempos De Dios son perfectos! Feliz por mi debut y por esta soñada victoria, vamos Colombia, vamos muchachos", señaló el '9' de la 'tricolor' en sus redes sociales.