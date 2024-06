La razón por la que Jhon Jáder Durán no ha podido firmar con Chelsea: días decisivos

El futuro de Jhon Jáder Durán parece no tener un rumbo definitivo, pues a pesar de que el jugador llama la atención en las directivas de Chelsea, su transferencia todavía no se ha podido cerrar, teniendo en cuenta que no hay un acuerdo entre las directivas de los ‘Blues’ y el Aston Villa, quienes estarían pidiendo algunos jugadores de intercambio.

Según se pudo conocer durante los últimos días, las negociaciones entre las directivas del Chelsea y el Aston Villa estaban encaminadas para que el delantero colombiano se vistiera de azul para la siguiente temporada. Sin embargo, un cambio de condiciones estaría pidiendo que el jugador pueda firmar su contrato.

Jhon Jáder Durán se alejó de Chelsea en las últimas horas

Según dio a conocer Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes mundiales, la contratación de Jhon Jáder Durán estaría frenada por los jugadores que Chelsea dispuso para el intercambio, puesto que el Aston Villa no estaría interesado en los deportistas que los ‘blues’ pusieron en la negociación.

“Por lo que he oído, el acuerdo con Durán solo se concretará si jugadores o un jugador están involucrados en el acuerdo (…) Gallagher no está involucrado en este acuerdo. Otro jugador del Chelsea tiene que estar involucrado”, aseguró el periodista sobre la negociación del Aston Villa y Jhon Jáder Durán.

¿Cuánto está pidiendo Aston Villa por Jhon Jáder Durán?

Cabe mencionar, que según dio a conocer el periodista anteriormente mencionado, el Aston Villa estaría pidiendo una cifra alrededor de 35 – 40 millones de libras. En dado caso que el ‘Los leones’ no estén interesados en ningún jugador del Chelsea, las directivas de los ‘blues’ entrarían a renegociar las condiciones de la contratación del delantero.

Mientras las directivas de ambos clubes siguen en las negociaciones, Jhon Jáder Durán se concentra en lo que será la Copa América con la Selección Colombia, el cual se convirtió en uno de los objetivos de todos los jugadores, directivos y cuerpo técnico.

Trayectoria de Jhon Jáder Durán en el fútbol

El joven jugador de 20 años dio el salto de Envigado en 2021 hacia el fútbol internacional y no ha contado con mucha continuidad en el Aston Villa, por lo que su equipo de representantes empezó a buscar nuevos horizontes donde tuviera la oportunidad de mostrar su talento.

Según la continuidad de la información, lo que resta en la negociación sería el contrato con el jugador, pues Aston Villa ya está dispuesto a transferirlo por esa cantidad de dinero, pero todavía no han definido nada con el jugador.