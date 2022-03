La nostalgia de Pékerman por la situación actual de Colombia: “No imaginaba algo así”

La Selección Colombia buscará un milagro para clasificar al próximo Mundial de Catar 2022, donde primero deberá vencer a su similar de Venezuela, el cual ahora es dirigido por el argentino José Néstor Pékerman, exentrenador de la ‘Tricolor’.

Por esa razón, previo al encuentro de este martes, el técnico argentino compareció ante los medios de comunicación.

Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia , así que será muy especial. Obviamente debo pensar en lo deportivo y tengo la camiseta Vinotinto, la cual me debo y tengo ese compromiso con todo el equipo, en un partido que será muy difícil

Agradecido por su paso por Colombia, Pékerman no dudó en elogiar a su rival y a los futbolistas que en su momento ya ha dirigido.

“Colombia tiene unos jugadores maravillosos, altísimos y que los supe comprobar. Así que el partido será muy fuerte y complicado, pero nosotros tendremos nuestro plan de juego y va a ser beneficioso enfrentar un equipo de esta calidad”

En otras declaraciones, el técnico argentino se refirió al presente de Luis Díaz.

Realmente muy grato verlo en este nivel en su selección y en el club. No solo a él, sino a todos los chicos que nos ayudaban. No me voy a olvidar de esos momentos muy gratos y tengo los mejores recuerdos