Fin de una era: Juan Guillermo Cuadrado está listo para salir de la Juventus, luego de ocho años

La novela de la renovación de Juan Guillermo Cuadrado y la Juventus habría llegado a su fin. El exjugador de Independiente tendría todo acordado para salir de 'la Vecchia Signora', después de seis temporadas y once títulos. El extremo de Necoclí (Antioquia) será agente libre y ya tiene clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Cuadrado no llegó a un acuerdo con las directivas del club de Turín y todo parece indicar a que finalizarán su relación por mutuo acuerdo. Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en transferencias, adelantó esta 'ruptura'.

"Juan Cuadrado dejará la Juventus como agente libre. Decisión tomada tanto por el lado del club como del jugador, se separarán. Hay muchos clubes interesados ​​en fichar a Cuadrado, esperando cuál es la mejor opción", expresó el reconocido comunicador.

