'Juanfer' Quintero pide pista en la Selección Colombia: vea su asistencia con Racing

El lunes pasado, Racing Club recibió a Club Atlético Platense para disputar un duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Los dirigidos por Gustavo Costas, quienes venían de protagonizar una gran gesta por Copa Sudamericana, se tuvieron que conformar con un empate (1-1) en el Cilindro. Juan Fernando Quintero se reportó con una nueva asistencia y espera tener más protagonismo en la Selección Colombia.

El 'calamar' tuvo un arranque inmejorable en Avellaneda. Al minuto 2', Guido Mainero venció el arco custodiado por Gabriel Arias y puso en ventaja a la escuadra comandada por Favio Orsi. Los locales lograron reaccionar y encontraron la igualdad antes de que finalizara el primer tiempo.

Al minuto 38', Santiago Quiros envió un pase largo al área rival, el cual fue rechazado por Sasha Marcich. Adrián Emmanuel 'Maravilla' Martínez se hizo con el rebote y habilitó a 'Juanfer', quien realizó un gran movimiento sin pelota para no quedar en fuera de lugar. Quintero asistió a Santiago Sosa, antes de que llegara la marca de Leonel Picco. El exjugador de River Plate y Atlanta United desenfundó un espectacular derechazo y superó a Juan Pablo Cozzani. ¡Golazo de Racing!

Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero en Racing vs. Platense

Juan Fernando Quintero pide protagonismo en la Selección Colombia

Quintero se volvió en uno de los hombres fijos en el esquema de Costas y, en el último tiempo, se ha reportado con grandes asistencias. El pasado 14 de septiembre le brindó un magnífico 'pasegol' a Roger Martínez para reclamar la victoria contra Boca Juniors. El pasado jueves, volvió a asistir al delantero cartagenero en el triunfo 4-1 contra Club Athletico Paranaense para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El exjugador de Independiente Medellín y Junior de Barranquilla no ha tenido rodaje con Néstor Lorenzo. No vio acción en la última doble fecha (vs. Perú y Argentina) de las Eliminatorias Sudamericanas; mientras que en la Copa América acumuló 48' minutos a lo largo de la competencia.