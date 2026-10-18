'Juanfer' Quintero se pronuncia por la situación del DIM y Amaranto Perea pone en duda su futuro

Independiente Medellín hiló su tercer partido consecutivo en la Liga BetPlay sin ganar en condición de local. Este sábado, el equipo cayó frente a Once Caldas y puso en riesgo su clasificación a las fases finales del campeonato.

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Tras este resultado, el técnico Amaranto Perea habló sobre su futuro y dejó duras con relación a la continuidad de su proceso. En rueda de prensa, comentó que tiene disposición para seguir, pero tendrá que analizar la situación.

Yo más allá de mi responsabilidad como profesional, en el momento en el que sienta que no pueda hacer nada más por el club... llegará un momento en donde habrá que pensar si le estoy haciendo un daño al club. Estoy bien, estoy con fuerza y sigo con la misma energía, con la misma fe de que este equipo va a clasificar.

Juan Fernando Quintero se pronunció

Tras las declaraciones de Perea y la molestia expresada por los hinchas, Juan Fernando Quintero se pronunció a través de sus redes sociales. El volante, quien lleva varias fechas sin jugar por lesión, pidió unión de cara al tramo final de la temporada.