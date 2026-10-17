Once Caldas derrotó al Medellín en el Atanasio y la hinchada respondió con silbidos

Once Caldas derrotó 2-0 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. La derrota provocó la reacción de los hinchas del Poderoso, que silbaron al equipo tras una nueva decepción, días después de su eliminación de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional.

El equipo antioqueño volvió a quedarse sin respuestas ante su público. En un partido en el que necesitaba sumar para consolidarse en la recta final del campeonato, el Medellín no consiguió superar a un rival que aprovechó sus oportunidades y terminó llevándose los tres puntos de la capital antioqueña.

El resultado también aumentó la presión sobre el conjunto rojo, que venía golpeado por la eliminación en el torneo de Copa y ahora recibió otra señal de inconformidad desde las tribunas.

¿Cómo fueron los goles de Once Caldas contra Medellín?

Once Caldas encontró la manera de hacer daño y aprovechó los espacios que dejó el equipo local. La velocidad de sus atacantes fue determinante para inclinar el compromiso a su favor.

Uno de los momentos decisivos llegó al minuto 64, cuando el conjunto de Manizales recuperó la pelota en su propio campo y lanzó un contragolpe que sorprendió a la defensa del Medellín.

Michael Barrios condujo la acción con velocidad y, tras avanzar hacia el área rival, definió con un remate que venció al arquero Salvador Ichazo. El tanto amplió la ventaja del Blanco Blanco y complicó todavía más las aspiraciones del equipo antioqueño.

Con el marcador en contra, el Medellín no logró cambiar el rumbo del partido y terminó cediendo puntos en su estadio.

¿Cómo quedó Medellín en la tabla de posiciones?

Pese a la derrota, Independiente Medellín se mantiene provisionalmente en la sexta posición de la Liga BetPlay, con 23 puntos.

Once Caldas, por su parte, llegó a la novena casilla y conserva opciones de acercarse al grupo de los ocho, con el factor adicional de tener dos partidos pendientes.

El equipo de Manizales tendrá ahora un reto exigente: visitará a Millonarios en el estadio El Campín, en Bogotá, en busca de prolongar su buen resultado.

¿Qué viene para Independiente Medellín?

El Poderoso tendrá que reaccionar frente a Atlético Nacional el próximo 25 de octubre para proteger su lugar entre los clasificados a los cuadrangulares. La eliminación de la Copa BetPlay y la derrota en casa aumentan la presión sobre el equipo.

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Los silbidos al final del encuentro reflejaron el malestar de una hinchada que esperaba una respuesta futbolística. El Medellín deberá pasar la página y recuperar terreno en la Liga si quiere llegar con mejores sensaciones a la fase decisiva del campeonato.