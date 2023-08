Detalles inéditos de la salida de ‘Bolillo’ Gómez del Junior de Barranquilla

Las últimas horas en el Junior de Barranquilla han sido bastante movidas, teniendo en cuenta que Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez dejó el banquillo del equipo tiburón tras la derrota frente al Cúcuta Deportivo y en su reemplazo estará Arturo Reyes, quien desde su anunció desató un sinfín de comentarios entre los aficionados del club rojiblanco.

En medio de las críticas que se ha formado en Barranquilla por la llegada nuevamente de Arturo Reyes, Fuad Char, máximo accionista del equipo tiburón, dio a conocer los detalles de la salida del entrenador barranquillero y la razón por la que Arturo Reyes vuelve a tomar el mando tras su salida hace algunos años.

En atención a medios en la sede Adelita de Char, el máximo accionista del equipo tiburón se refirió a la salida del Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, dejando claro que el encargado de tomar la decisión de irse del club fue el mismo entrenador.

“El profe después del partido nos llamó y nos dijo que definitivamente no se quedaba, la situación era muy difícil y la actitud del público en la tribuna era muy agresiva”, aseguró Fuad Char tras los cuestionamientos de la salida del entrenador argentino.

Además, dejó claro que la junta directiva del club tuvo respaldo con el entrenador. Sin embargo, la situación hostil que tuvo el estratega hizo que diera un paso al costado durante la presente temporada.

“Sí. Nosotros pensábamos que estaba trabajando, a mí me gustaba el equipo porque atacaba, aunque no teníamos gol. También hemos tenido arbitrajes malos, pero esta es la realidad y vamos a seguir adelante con lo que tenemos”, añadió el máximo accionista del club.

Relación entre el Junior, entrenador y directivos

Por último, el directivo aseguró que la relación con los aficionados no es la mejor, puesto que cree que la salida de algunos jugadores referentes del club hizo que la relación se fuera fracturando, hasta el punto de que los aficionados han criticado las decisiones arbitrales que se sancionan a favor del club.

“Obviamente, lo de Sebastián Viera, Carlos Bacca en su momento y Juan Fernando Quintero influye. También el ambiente no era muy bueno y tras el partido el profesor Hernán nos dijo que no podía más (…) Son decisiones que no le gustaron a mucha gente y hubo intenciones todas malas contra el grupo, el equipo, la institución. Así es la gente que tenemos acá y muchos el Barranquilla actúan de esa manera”, finalizó el directivo.