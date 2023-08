Vélez se cansó del fútbol moderno de Lucas González: "Lo de América raya en lo ridículo"

América de Cali se despidió de la Copa Colombia, luego de caer en el partido de ida y vuelta frente a Atlético Nacional En los primeros 90 minutos, el cuadro ‘escarlata’ perdió 3-1 en condición de local. Adicional a ello, también fue derrotado en el escenario deportivo Atanasio Girardot 2-1, para un global 5-2 a favor del conjunto antioqueño.

Con este resultado, los ‘verdolagas’ sellaron su pase a cuartos de final, mientras los ‘diablos rojos’ se retiraron del terreno de juego en medio de tristeza y desilusión por el juego brindado.

Estratega de América de Cali se pronunció frente a la eliminación

Finalizado el encuentro, el técnico Lucas González habló en rueda de prensa y brindó sus declaraciones frente a esta derrota.

"La eliminación es dura para el equipo, los jugadores, hinchas y comunidad de este gran club porque la rivalidad es muy grande. El destino quiso que nos enfrentáramos con Atlético Nacional, con tan solo tres semanas de trabajo. Por otro lado, el rival, aunque cambió de entrenador, era un asistente de un proceso que venía de tiempo. Entonces desde esa perspectiva, ya empiezas en desventaja. Hubiese sido más bonito poder enfrentarlos más adelante, cuando encontremos al equipo, pero es lo que hay. Nos duele muchísimo y ya solo queda pensar en la estrella 16", mencionó Vásquez.

Del mismo modo, los aficionados del equipo del Valle perdieron la paciencia por esta eliminación y más aún contra un clásico rival.

Reconocido periodista criticó el juego de América de Cali

Después del pitazo final, Carlos Antonio Vélez se pronunció a través de sus redes sociales:

“Lo de América de Cali raya en lo ridículo. Ese fútbol q llaman valiente y/o q corre riesgos sumando jugadores en ataque, renunciando al equilibrio, es irresponsabilidad pura. No se comió más goles porque Atlético Nacional dentro de todo falló situaciones claras. Para jugar como en el peladero no necesitan gastar tanta plata. Además, envejecieron la nómina y la tapa, tener esa cantidad de jugadores de ataque y ¿no más de 2 tiros a la puerta? ¡No me joda! La verdad la serie la ganó fácil

Atlético Nacional y terminó bailando a la “mechita” ¡Que pesar!