¿Junior no esperará a Sebastián Viera? Esto se sabe sobre su futuro

Junior de Barranquilla se quedó prácticamente sin opciones de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pues solo puede llegar a 29 puntos ganando los 6 partidos que le quedan, por lo que el equipo no podrá defender su bicampeonato en diciembre.

Los dos títulos llegaron de la mano de Alfredo Arias, quien salió del puesto como DT a comienzos del campeonato y las directivas decidieron reemplazarlo con Sebastián Viera, una leyenda de la institución, pero que solo tenía una corta experiencia entrenando al Real Cartagena.

Pese a su corta carrera como técnico y considerando el mal momento que venía atravesando Junior, llegaron a un acuerdo para que Viera tomara las riendas del club hasta diciembre de 2026 y aparecieron rumores de que el vínculo no se renovaría.

¿Fugaz paso de Viera en Junior?

De acuerdo a lo comentado por Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero, ya están concentrados en el año que viene, pues hay que recordar que el equipo está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Entre tanto, los rumores de la prensa cercana al 'Tiburón' indican que en las oficinas de los directivos del club ya están circulando varias hojas de vida de los posibles entrenadores para la próxima temporada, pues en el club no habría disposición para esperar a Sebastián Viera.

De momento, el exportero uruguayo ha dirigido un total de ocho partidos con apenas dos triunfos (4-1 vs. Fortaleza y 2-0 vs. Medellín), empató tres juegos y perdió otros tres, lo cual lo deja con un rendimiento del 37,5%.

¿Posibles reemplazos para Sebastián Viera?

Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Arturo Reyes, quien recientemente salió del Deportivo Pereira y que ya tiene en su hoja de vida haber ganado un título de Liga BetPlay al frente de Junior, en la final disputada ante Medellín en 2023.

Hay reportes de un posible interés sobre Jorge Bava, quien salió campeón con Independiente Santa Fe en 2025 y sonó para Junior antes de que llegara Sebastián Viera, por lo que es otro nombre a tener en cuenta en caso de que finalmente se decidan por un nuevo técnico.