Las primeras salidas en Junior de Barranquilla tras la eliminación: varias bajas

Junior de Barranquilla se quedó sin opciones de defender el título de la Liga BetPlay tras el reciente empate en casa ante Deportivo Pereira. El equipo apenas tiene 11 puntos en 13 partidos disputados y con 18 puntos en disputa, las opciones matemáticas se esfumaron, salvo un milagro.

Ante este panorama, se comenzó a hablar sobre el futuro del equipo a partir del próximo año, recordando que están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. De entrada, habría varias salidas de jugadores importantes.

¿Quiénes se van de Junior de Barranquilla?

Al finalizar la temporada, hay varias salidas que estarían definidas desde ya. La primera sería la de Teófilo Gutiérrez, quien se retira del fútbol profesional y estará llevando a cabo su despedida en el estadio Metropolitano el 19 de diciembre.

Sumado a 'Teo', están los jugadores que terminan contrato y no se les renovaría. Entre ellos aparece Yimmi Chará, Harold Rivera, Juan David Ríos y el portero Jéfferson Martínez, aunque con este último se está evaluando la posibilidad de renovarlo.

También termina su vínculo el lateral Edwin Herrera, quien no estaría en los planes para el próximo año. Sin embargo, se habla de una renovación por incapacidad, pues tendría una lesión que no lo dejaría competir lo que queda de temporada.

Finalmente, en cuanto a posible ventas de jugadores, en Junior están a la espera de ofertas por jugadores como Jesús Rivas, quien manifestó preocupación por su integridad tras los actos vandálicos de los hinchas en la sede.