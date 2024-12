🔴EN VIVO🔴 Junior vs. Tolima: ¡Partidazo decisivo en el Metropolitano!

Este miércoles 4 de diciembre, Junior de Barranquilla recibirá a Deportes Tolima para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El 'tiburón' y el 'blanco blanco' protagonizarán un duelo decisivo en la zona, pues ambas escuadras, a pesar de que atraviesan realidades diferentes, están urgidas de un triunfo. El Metropolitano Roberto Meléndez albergará un 'choque' imperdible.

Los comandados por César Farías son últimos en el cuadrangular, pues después de sufrir una dolorosa derrota contra Once Caldas (1-2) en la 'Arenosa' se estancaron en el fondo. Después de vencer a América de Cali (1-0) en la jornada inicial, no han podido volver a sumar 'de a tres' y de no celebrar contra el cuadro 'pijao' podrían quedar eliminados o al borde de la eliminación.

Por su parte, la escuadra de David González perdió su último duelo (4-2) contra la 'mecha'. Tolima ganaba por 1-2 en el Pascual Guerrero; sin embargo, no pudo defender la ventaja y dejó pasar una buena oportunidad para sacarle ventaja a sus perseguidores. Un triunfo en la capital atlanticense podría dejarlos 'ad portas' de la gran final del Clausura.

El pasado 24 de noviembre se enfrentaron en el Manuel Murillo Toro y los locales reclamaron el botín gracias a un solitario gol en contra de Didier Moreno. Curiosamente, la última vez que se enfrentaron en el 'Coloso de la Ciudadela', el 'vinotinto y oro' ganó por la mínima con un autogol del exjugador de Independiente Medellín y Deportivo La Coruña.

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima: posibles formaciones

César Farías y su potencial '11' vs. Tolima

Arquero: Santiago Mele.

Santiago Mele. Defensas: Yeferson Moreno, Emanuel Olivera, Jhon Lerma y Jhon Navia.

Yeferson Moreno, Emanuel Olivera, Jhon Lerma y Jhon Navia. Volantes: Didier Moreno, Víctor Cantillo y Yimmi Chará.

Didier Moreno, Víctor Cantillo y Yimmi Chará. Atacantes: José Enamorado, Yairo Moreno y Carlos Bacca.

David González usaría esta alineación vs. Junior

Arquero: William Cuesta.

William Cuesta. Defensas: Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández.

Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández. Volantes: Juan Nieto, Brayan Rovira, Alex Castro y Yeison Guzmán.

Juan Nieto, Brayan Rovira, Alex Castro y Yeison Guzmán. Atacantes: Jeison Lucumí y Brayan Gil.

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima: cuerpo arbitral

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente Nro. 1: Javier Patiño (Meta).

Javier Patiño (Meta). Asistente Nro. 2: Johan Castro (Bogotá).

Johan Castro (Bogotá). Cuarto Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

Fernando Acuña (Boyacá). AVAR: Jenny Arias (Bogotá).

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver