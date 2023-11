¡Luis Díaz no está solo! Klopp respaldó al colombiano: "lo más importante es que liberen a su padre"

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha expresado su contundente respaldo hacia el jugador colombiano, Luis Díaz, en medio del secuestro de su padre, Luis Manuel, perpetrado por el grupo armado ELN. A pesar de la difícil situación que enfrenta, Díaz regresó a las canchas este domingo 5 de noviembre y demostró su talento en el encuentro contra el Luton Town.

El atacante colombiano anotó el gol del empate, levantando su camiseta para mostrar un mensaje que decía "Libertad para Papá", en una acción desesperada en busca de la liberación de su padre, quien lleva una semana secuestrado en Colombia.

Klopp elogió el gol de Díaz, calificándolo de "fantástico", pero enfatizó en que "lo más importante es que liberen a su padre". El entrenador alemán reconoció el momento emocional que vivió el jugador guajiro y destacó su participación en el partido, a pesar de haber tenido pocos entrenamientos con el equipo. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de que la situación mejore en Colombia.

"Ha sido un momento increíble, pero no cambia la situación. Lo más importante es que liberen a su padre. Es maravilloso tenerle aquí. Ha sido un gol superimportante y para él muy emocional, pero eso es todo", subrayó.

❤️ "It's wonderful and it's emotional...but the real problem is not sorted because of that.



"We wanted to give - and he wanted it as well - Lucho the opportunity to be a bit distracted."



🎥 Good stuff from Klopp as he reacts to Luis Diaz's equaliser. pic.twitter.com/xduDxdMtjH