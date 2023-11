"Estamos con él al 100 %": Alisson da la cara con emotivo respaldo a Luis Díaz

La imagen del día en el mundo es el gol de Luis Díaz al Luton Town. Pero esta vez, el colombiano no fue noticia por el hecho de salvar al Liverpool y permitirle seguir en la pelea por la Premier League, sino por el mensaje que destapó en su celebración: "Libertad para papá".

Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista, completó ya una semana desde que fue secuestrado por la guerrilla del ELN en una estación de gasolina en Barrancas, Guajira. En adelante, son pocas las noticias de su liberación a pesar de la promesa del grupo armado de concretarla "en las próximas horas". Promesas de papel.

Con todo y ese drama familiar que está afrontando, 'Lucho' tuvo la valentía para continuar jugando para Liverpool, pues sabe bien que, como hacía cuando niño en las polvorientas canchas de tierra en Barrancas, las penas se olvidan jugando al fútbol.

Así fue por un momento para Díaz, que demostró que su calidad no se ha visto permeada por todas las pesadillas que rondan por su cabeza. Por más de 10 minutos, dejó todo a un lado para darle un empate valiosísimo a Liverpool contra Luton Town. El colombiano inició como suplente en su regreso tras dos partidos de baja por licencia del club, pero ingresó al minuto 83 por el gol del rival con el objetivo de intentar la igualdad.

Con un tremendo frentazo al minuto 90+5, Luis Díaz decretó el empate final y le dio un punto al Liverpool para seguir peleando arriba en la Premier League. Por eso, al final se llevó todos los aplausos, ovaciones y abrazos en Kenilworth Road. Aquí la rivalidad ya no tenía validez y fue buscado por jugadores de Luton y también coreado por el publico del estadio.

Pero sin duda, de los gestos que más ha hecho eco en los últimos momentos fueron las palabras que Alisson Becker le dedicó al colombiano después del partido. En diálogo con Sky Sports, el arquero dijo que en momentos como estos el fútbol pasa a un segundo plano y que por eso es de admirar la fuerza para jugar. Además, reiteró que todo el plantel le ha demostrado su apoyo incondicional.

"Dice mucho de su carácter, de su fuerza. Creo que pocos pueden imaginar por lo que está pasando ahora. Como estamos cerca de él, lo apoyamos, sentimos su dolor, pero para él es un nivel diferente. El fútbol a veces, en momentos oscuros, puede dar alegría a la gente, puede dar alegría a alguien que lo está pasando mal", declaró de entrada.

"Estamos juntos para que, necesite lo que necesite, se tome su tiempo. Vino a entrenarse, vino al partido, marcó un gol fantástico para nosotros. Estamos con él, al cien por cien", completó.

