Kevin De Bruyne dio cátedra futbolística para victoria agónica del Manchester City

El Manchester City remontó y ganó 3-2 en la cancha del Newcastle, este sábado en la 21ª jornada, gracias al regreso triunfal de su capitán Kevin De Bruyne, goleador y pasador decisivo cinco meses después de su último partido en la Premier League.

Vigente triple campeón de la competición, el City sufrió hasta el final, pero el pie providencial de 'KDB', de vuelta tras su lesión a principios de agosto, obró el milagro.

El mediapunta belga empató cinco minutos después de haber entrado en juego (74) y en el tiempo de descuento (90+1) envió un balón teledirigido al joven Oscar Bobb para que con una gran maniobra marcara, dejando helado St James Park.

"El balón fue bueno, pero la carrera de Oscar increíble. Lo hizo muy bien. Miré su carrera, si no la hace, no hubiera podido hacer mi pase", dijo De Bruyne con modestia.

El internacional belga se refirió a sus sensaciones tras mucho tiempo fuera: "Lo he echado de menos, es así. Tuve una grave lesión y necesitaba tiempo, hoy he disfrutado. Creo que fue más la voluntad que otra cosa, fue una locura. Sé que no soy capaz de hacer eso durante 90 minutos por el momento, pero puedo trabajar durante 30".

Lesión de Ederson preocupa al Manchester City

Esta victoria 'in extremis', de nuevo sin el lesionado Erling Haaland, permite a los Citizens situarse segundos superando al Aston Villa (43 puntos frente a 42), que podría recuperar esta posición el domingo en la cancha del Everton.

El equipo dirigido por Pep Guardiola se sitúa a dos puntos del líder Liverpool (45), que juega el próximo fin de semana en una 21ª jornada fraccionada. Los Citizens tiene un partido menos, a disputar el 20 de febrero contra el Brentford.

El único punto negativo del viaje del campeón de Europa a Newcastle fue la lesión del arquero brasileño Ederson, que se dañó al comienzo del partido cuando salió a los pies de Sean Longstaff, que marcó en fuera de juego (2). Salió cojeando seis minutos después, incapaz de continuar, sustituido por el alemán Stefan Ortega.

Fue la cuarta derrota consecutiva del Newcastle, lejos del equipo que se clasificó para la Champions la temporada pasada, quedando décimo a dos puntos de un trío formado por el Brighton (7º), el Chelsea (8º) y el Manchester United (9º).

En un partido divertido, de ida y vuelta, había adelantado al City el portugués Bernando Silva, con un espectacular taconazo a la media vuelta (26). Los locales fueron capaces de remontar en dos minutos con excelentes disparos de Alexander Isak (35) y Anthony Gordon 837).