Fuerte encontrón de De Bruyne con periodista tras eliminación en la Eurocopa: “Estúpido”

Kevin de Bruyne, máximo referente de la selección belga, se despidió de la Eurocopa este lunes en medio de una controversia que se generó en rueda de prensa luego de que calificara a un periodista de “estúpido” tras una pregunta que no le gustó mucho al mediocampista del Manchester City.

Francia se clasificó para los cuartos de final de la Eurocopa al batir 1-0 a Bélgica, este lunes en Düsseldorf y se enfrentará en un choque estelar ante Portugal, selección que definió su paso en tanda de penales frente a Eslovenia.

En un partido muy cerrado, el delantero Randal Kolo Muani provocó el tanto de la victoria con un disparo en el minuto 85 que tocó en el defensa belga Jan Vertonghen.

Francia jugará el viernes por un puesto en semifinales con el seleccionado de Cristiano Ronaldo, Portugal.

"Nuestro rival tomó muchas precauciones, aunque sobre el papel son un equipo ofensivo. Hicimos todo lo que pudimos para crear ocasiones y tuvimos más que ellos. No caímos en su trampa, eso me gustó, pero obviamente no se puede ganar solo con la posesión", analizó el seleccionador galo Didier Deschamps.

RELACIONADO Cristiano Ronaldo falla penal decisivo con Portugal y rompe en llanto en la Eurocopa

Encontrón de Kevin de Bruyne con periodista

Como en 2018, en el Mundial de Rusia, Bélgica cayó por la mínima ante su vecino y Kevin de Bruyne se hizo viral en redes sociales luego de que calificara a un periodista de “estúpido”, ya que no le gustó mucho su pregunta en rueda de prensa.

“¿Por qué la generación dorada de Bélgica nunca ganó algo?”, le consultó el comunicador tras la eliminación en octavos de final de la Eurocopa.

Al parecer esta pregunta le causó una clara molestia al mediocampista del Manchester City, quien le respondió: “¿cree que Francia, Inglaterra, España y Alemania no tienen una generación dorada?, gracias”, y tras abandonar la sala de prensa, se le alcanzó escuchar al jugador decir la palabra “estúpido”.

"Una pena, el plan estaba ahí... Sabíamos que ellos eran fuertes, pero es una pena recibir un gol así. Queríamos ganar, estábamos a cinco minutos de la prórroga, la voluntad estuvo ahí en los cuatro partidos, pero estamos eliminados", señaló previamente el capitán belga De Bruyne, que a los 33 años no aclaró si continuará su carrera como internacional.