Increíble pero cierto, así clasificaría Colombia directo al Mundial de Catar 2022

La Eliminatoria al Mundial de Catar 2022 ha sido muy difícil para la Selección Colombia. Los resultados no han sido positivos en ninguno de los dos procesos, ni con Carlos Queiroz ni con Reinaldo Rueda. Y a pesar de eso, todavía hay remotas posibilidades de lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Aunque parece increíble, es cierto. Aún hay opciones matemáticas de lograr un cupo directo a Catar.

Lo primero es ganar los seis puntos en disputa, es decir vencer a Bolivia este jueves 24 de marzo en Barranquilla y después hacer lo mismo ante Venezuela, el próximo martes 29 de marzo. Si en uno de esos dos juegos no se logra la vitoria, la consecuencia sería la eliminación.

¿Qué debe pasar en la fecha 17?

Los otros cuatro partidos en la fecha 17, es decir la del jueves, los enfrentamientos serán: Uruguay vs. Perú, Brasil vs. Chile, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela. Los partidos en los que tendrá que tener especial atención Colombia serán:

Uruguay vs. Perú, en el que se necesita un empate.

Brasil vs. Chile: en el que se necesita que gane Brasil

¿Qué debe pasar en la fecha 18?

Los otros cuatro partidos en la fecha 18, es decir la del martes, los enfrentamientos serán: Perú vs. Paraguay, Bolivia vs. Brasil, Chile vs. Uruguay y Ecuador vs. Argentina. Los partidos en los que deberá tener especial atención Colombia serán:

Perú vs. Paraguay, en el que se necesita un empate.

Chile vs. Uruguay, en el que se necesita un triunfo de los chilenos.

¿Y qué se debe dar para pasar así sea a repechaje?

Que en la fecha 17, Uruguay no le gane a Perú , empaten o ganen los incas y que Chile no le gane a Brasil. En la última jornada, que Perú no le gane a Paraguay y Chile y Uruguay empaten. De esa manera el equipo colombiano logrará terminar en la quinta posición. Ese repechaje se jugará ante Australia o Emiratos Árabes el 13 o 14 de junio.