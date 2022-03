¡Papel y lápiz! Los secretos de Pékerman para dejar a la Selección Colombia sin Mundial

Llegó la hora de la verdad para el estratega Reinaldo Rueda y sus aspiraciones para ir al Mundial de Catar 2022. En esta oportunidad el equipo ‘cafetero’ tendrá que romper las estadísticas y lograr una victoria en condición de visitante frente a Venezuela, equipo que dirige José Pékerman, quien llegó hace poco al banquillo de la selección ‘vinotinto’ y ya ha comenzado a ponerle el sello del entrenador argentino.

A pesar de que solo han disputado tres partidos, Venezuela ha sido una selección con varios puntos para destacar, sobre todo en condición de local, donde logró una victoria frente a Bolivia 4 goles a 1 y se vio un planteamiento muy diferente a lo que venía mostrando el equipo del vecino país.

Uno de los fuertes más importantes de la Selección de Venezuela, es el frente de ataque, ya que, recupera a una de sus figuras en todas las Eliminatorias, Yeferson Soteldo, que no pudo estar frente a Argentina por suspensión de tarjetas amarillas y es la carta principal en la delantera de Pékerman para lograr la victoria en el ‘derby’ frente a Colombia.

Otro punto para analizar de esta Venezuela de Pékerman, son las transiciones rápidas, haciendo que sus laterales se conviertan en nuevos ataques, para llenar más el campo contrario, algo muy similar que hacía con Pablo Armero y Camilo Zúñiga en las Eliminatorias del Mundial a Brasil 2014, donde el equipo cafetero atacaba por las bandas.

Cualidades de Venezuela extrafutbolísticas

Aunque en lo futbolístico no hay mucho por destacar por el poco tiempo de trabajo que ha tenido el argentino con el equipo, si hay dos factores importantes, extra futbolísticos, que son la clave de Pékerman para dañarle el camino a Reinaldo Rueda.

El primero y el más fundamental, es el conocimiento que tiene José Pékerman con la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que, compartió con ellos durante 8 años y conoce las cualidades y los defectos que tiene cada uno de ellos. Por lo cual puede ser un factor relevante para este juego, sobre todo en la zona defensiva, ya que Venezuela cuenta con delanteros muy rápidos, que le pueden hacer daño a la defensa colombiana.

El segundo es el tema de la ciudad y el estadio donde se va a disputar este juego. Puerto Ordaz, no le trae buenos recuerdos a la Selección Colombia, ya que las veces que ha disputado partidos allí siempre ha salido derrotada, además de que los jugadores no se sienten cómodos con el clima, a pesar de tener una similitud con el de Barranquilla. Por tal motivo y generar suspicacia, Colombia tomó la decisión de viajar a menos de 24 horas a la ciudad que se va a disputar el partido, para no realizar ninguna sesión de entrenamiento en suelo venezolano y estar en el menor tiempo posible allí.

Historial entre Venezuela y Colombia en Puerto Ordaz

La Selección Colombia ha visitado en dos oportunidades el estadio Cachamay de Ciudad Guayana, donde lamentablemente no ha podido conseguir grandes resultados, teniendo en cuenta que en su prima visita en el 2009, obtuvo una derrota dos goles a cero, mientras que su segunda visita, en el 2013 salió derrotada por la mínima diferencia, en esa oportunidad Pékerman era el entrenador de los cafeteros.