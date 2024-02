'Superman' López: filtran nuevas pruebas en su caso por dopaje, podría ser retirado de por vida

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Superman' López sigue en el ojo del huracán por su presunto caso de dopaje. El corredor que fue suspendido provisionalmente por la UCI a mediados del 2023 seguiría privado de competir por algunos estudios realizados y que concluyeron lo menos esperado para él.

En las últimas horas se han revelado nuevas pruebas en contra del exciclista del equipo kazajo Astana. En los documentos se observa el nombre de López junto a otras personas como el médico Marcos Maynar, líder de la Operación, su ayudante Ignacio Bartolomé, Vicente Belda Vicedo y su hijo Vicente Belda García, Raúl Bernal, Ángel Vázquez, Luis Vicente Otín y Ruben Tiago Alves Pereira.

Además, en estos documentos se pudo observar que prueban que López recibió un medicamento conocido como HGM-Lepori 75 IU, fabricado a base de menotropina, el cual sirve mejorar las capacidades físicas del corredor y que se le habría suministrado en Hungría antes de tomar la partida en el Giro.

Ahora, el consumo de esta sustancia fue una arma de doble filo para el pedalista pues vale recordar que en aquella competencia de la 'Corsa Rosa', se vio obligado a abandonar por complicaciones físicas.

¿Cómo llegó esta sustancia a López?

Según las conversaciones reveladas en las últimas horas, se pudo conocer que el hijo de Belda habría entregado la sustancia al colombiano. Allí se lee que Belda padre menciona a Miguel Ángel López con afirmaciones comprometedoras.

"Yo recibo y, hasta el día antes de irme, no veo lo que es. Recibí y el día de antes de marchar de viaje abro paquetes para organizar. Veo que hay ampollas y las tiro, literalmente. Primero, porque es ilegal. Dentro de las normas del equipo no puedo llevar medicación, se me cae el pelo. Segundo, porque si me paran en el aeropuerto, se me cae el pelo y cogía dos vuelos al día siguiente. No pudo jugarme mi vida por unas ampollas" se lee.

Ahora, un día antes de la competencia se encontraron conversaciones por celular donde se le indica a López la sustancia por parte de Belda. "Miguel, lo de las piernas es retención de líquido por el testis. Le he dicho a Vicente que hagas rodillos con alta cadencia y poca intensidad esta tarde. Él ya te dirá", fue uno de los mensajes.

Y se agrega: "Piensa en positivo porque si fuera grave, te habrían metido mucho más tiempo, así que ahora a solucionar cuanto antes el problema. Quédate tranquilo y ten paciencia".

¿Qué pasará con Miguel Ángel López tras estas pruebas?

De acuerdo a los reportes, el colombiano podría ser suspendido de por vida por el uso ilegal de sustancias y además pagar una pena de cuatro años de prisión, si no decía la verdad.

Por lo pronto, López estará a la espera del fallo definitivo y así poder definir su futuro. Si pude continuar su carrera deportiva o si la sanción se hace oficial. Miguel Ángel López se despidió del EPM, su último equipo a la fecha, en agosto del año pasado.