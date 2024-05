Definidos los árbitros para la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga 2024-I: ¿Nueva polémica?

El próximo miércoles 22 de mayo, se le dará inicio a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-I. Atlético Bucaramanga y Millonarios disputarán el juego inaugural de esta jornada en el Estadio Alfonso López; mientras que Independiente Santa Fe y Once Caldas se encargarán de darle cierre a la misma.

Los ocho equipos necesitan obtener buenos resultados para seguir soñando con la final del apertura 2024. Por esta razón, se espera una gran labor por parte de los árbitros. Wilmar Roldán, juez FIFA, se hará cargo de un partido difícil en el Grupo A.

En la fecha pasada, Dimayor designó a los siguientes referís y provocó varias polémicas: Roldán (La Equidad vs. Deportes Tolima), Carlos Betancur (Once Caldas vs. Independiente Santa Fe), Nicolás Gallo (Junior FC vs. Deportivo Pereira) y Carlos Ortega (Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga).

Designaciones arbitrales para la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I:

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC

Central: Diego Ulloa – Valle

Asistente Nro.1: Alexander Guzmán – Norte

Asistente Nro.2: Miguel Roldán – Antioquia

Cuarto Árbitro: Edilson Ariza – Santander

VAR: María Daza – Norte

AVAR: Ferney Trujillo – Casanare

Deportivo Pereira vs. Junior FC

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente Nro.1: Javier Patiño – Meta

Asistente Nro.2: Jorge Sanna – Norte

Cuarto Árbitro: Robinson Medina – Risaralda

VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

AVAR: Jonnathan Ortiz – Nariño

Deportes Tolima vs. La Equidad

Central: Jhon Ospina – Quindío

Asistente Nro.1: David Fuentes – Cesar

Asistente Nro.2: Víctor Wilches – Boyacá

Cuarto Árbitro: Danna Victorino – Tolima

VAR: Never Manjarrez – Córdoba

AVAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas