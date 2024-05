¿Giro inesperado? Hernán Torres vuelve a estar en el radar del Deportivo Cali

La situación del Deportivo Cali parece estar cada vez más complicada, teniendo en cuenta los rumores que se han generado sobre la posible llegada del entrenador para el próximo semestre, lo que ha desencadenado una serie de comentarios entre todos los aficionados del cuadro ‘Azucarero’ y aficionados del fútbol colombiano.

En días anteriores se había mencionado que César Farías estaría cada vez más cerca de llegar al Deportivo Cali. Sin, embargo, esa posibilidad estarías un poco alejada, pues la indecisión de la junta directiva del equipo azucarero pondría en el radar a Hernán Torres, DT también fue vinculado con el cuadro caleño en días anteriores.

Hernán Torres volvió al radar del Deportivo Cali

La información se da tras la publicación del diario Olé de Argentina, que confirmó que Hernán Torres renunció a su cargo como entrenador de Emelec, asegurando que el colombiano dirigirá los últimos compromisos con el equipo ecuatoriano y se marchará, confirmando los rumores que se habían dado a conocer en semanas anteriores.

Ante la noticia de la renuncia, Mariano Olsen, periodista de Win Sports, confirmó que el entrenado tolimense no ha presentado la carta, pero sí tiene las posibilidades de salir del club, abriendo los rumores sobre su fichaje al Deportivo Cali.

“HERNÁN TORRES me dice desde Guayaquil: "No he renunciado, voy a dirigir los últimos 2 partidos de la Liga con Emelec". ¿Existe la posibilidad de dirigir al Deportivo Cali ? "Ahí estamos hablando”, fueron las palabras del periodista sobre la posibilidad de que el estratega llegue al Deportivo Cali.

¿Por qué no llegaría César Farías al Deportivo Cali?

Aunque su fichaje no se ha descartado, las dirigencias del Deportivo Cali no tendrían como principal candidato al venezolano, esto teniendo en cuenta la parte económica que solicitó el estratega, pues al parecer sería una suma bastante alta y el cuadro caleño no tendría el dinero suficiente para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, en dado caso que Hernán Torres no llegue al cuadro ‘Azucarero’, la dirigencia intentaría una nueva negociación con el entrenador venezolano, quien sigue a la expectativa de lo que será su futuro deportivo, pues desde Ecuador se menciona que Farías sería una de las opciones de Emelec.