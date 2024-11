Cuatro equipos y dos cupos: así están las cuentas para los cuadrangulares de la Liga 2024-II

El próximo jueves 14 de noviembre se llevará a cabo la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Cuatro equipos están en busca de los últimos dos tiquetes a los cuadrangulares semifinales. Junior, Pasto, Fortaleza y Medellín sueñan con la clasificación.

Las cuentas para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II:

Junior de Barranquilla:

El cuadro dirigido por César Farías recibirá a un Deportivo Cali que no se juega absolutamente nada. Si el 'tiburón' se impone en el Metropolitano clasificará a los cuadrangulares semifinales. Un empate le alcanzaría, siempre y cuando sus perseguidores no lleguen al umbral de 30 puntos. De caer contra el 'azucarero', Pasto, Fortaleza y DIM no podrían pasar del empate.

Deportivo Pasto:

El cuadro 'volcánico' recibirá a Patriotas, que intentará aprovechar un vacío en el reglamento para luchar por su permanencia (para hacerlo tendrá que imponerse en el Departamental Libertad). Si Pasto gana clasificará a la siguiente instancia, siempre y cuando logre defender los dos goles que tiene de diferencia con Fortaleza. Lo anterior en un hipotético triunfo de los 'amix'.

Si empata, tendrá que esperar que 'Forta' y DIM no ganen sus respectivos partidos, para que las posiciones se mantengan. De perder, necesitaría una derrota del equipo de Sebastián Oliveros y del cuadro de Alejandro Restrepo.

Fortaleza:

Fortaleza hará las veces de local contra Águilas Doradas. Los de Oliveros irán por un triunfo abultado contra los 'dorados' para ponerle presión a Pasto, que partirá la última fecha con los mismos puntos (27). Si empata, necesitará una derrota 'volcánica' y máximo un empate del DIM. De perder, los de Florentín tendrían que ser goleados por Patriotas y el 'poderoso de la montaña' no podría sumar.

Independiente Medellín:

Los comandados por Restrepo no tienen margen de error y necesitan un triunfo contra Envigado para seguir soñando (la 'cantera de héroes' también necesita puntos para evitar el descenso). Si DIM gana, necesita empates/derrotas de Pasto y Fortaleza. Si empata y los equipos mencionados anteriormente pierden también reclamaría uno de los cupos.

Liga BetPlay Dimayor 2024-II: así va la tabla de posiciones