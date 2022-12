¿Se retira o sigue en Argentina? Leo Messi terminó con la incertidumbre de un país

El sueño de todo el mundo del fútbol se cumplió: Lionel Messi se coronó campeón de Catar 2022 en el que seguramente fue el último mundial que jugó en su carrera. Esta historia inolvidable tenía que escribirse completa y uno de sus últimos capítulos va con letras doradas.

Con 35 años, es una obviedad que la carrera del '10' está en la curva descendente y su adiós final no demorará mucho en llegar. De hecho, antes de comenzar el certamen, Lio advirtió que ese sería su última fiesta orbital, pero la alegría fue total.

Ahora bien. Habiendo ganado Copa América y Mundial en años consecutivos, estaba el interrogante de si Messi decidiría terminar su hermosa historia con la Selección Argentina de esta manera o si habían más shows dentro del repertorio. Aún con el frenesí y la euforia de levantar la Copa del Mundo, Leo respondió sin tapujos.

"¿Qué va a haber después de esto?", se preguntó Messi al declarar ante la televisión argentina en la zona mixta. "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada", señaló.

Lionel Messi no se retira de la Selección Argentina

Esta declaración pudo generar un temor momentáneo por su inminente retiro internacional, pero luego Messi aclaró y dijo que este no será el final de su trayectoria con la celeste y blanca. Va por más.

"Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", aseveró el también jugador del PSG.

“No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Éste es el título que me faltaba y aquí está”, agregó.

El sueño de toda una vida

Con una sonrisa que no se le quita y el trofeo en las manos, Messi se mostró más que satisfecho. "Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera", dijo.

"Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", añadió.

Con este triunfo, Argentina sumó su tercer trofeo, luego de haber ganado en Argentina-1978 con la selección de Mario Kempes, y en México-1986 con la de Diego Maradona.