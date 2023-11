Liverpool se pronunció por la libertad del padre de Luis Díaz y tomó decisión con 'Lucho'

La noticia más esperada de todas, después de muchas promesas incumplidas, por fin sucedió. Luis Manuel Díaz Jiménez, papá de Luis Díaz, finalmente fue liberado en una operación liderada por la comisión de la ONU y de la Iglesia Católica.

'Mane', como le dicen de cariño, recuperó su libertad después de 13 de estar secuestrado por la guerrilla del ELN. El punto de encuentro entre las delegaciones fue en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela.

Tras ser liberado, Luis Manuel fue llevado en un helicóptero hacia Barrancas, Guajira. Llegó con dificultades para caminar producto de las largas distancias que tuvo que realizar a pie durante los días en los que estuvo secuestrado por el ELN. Luego de ser atendido por el personal médico, será trasladado a su hogar.

Apenas minutos después de conocerse la noticia, Liverpool confirmó a Luis Díaz en la formación titular para el partido contra Toulouse, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Europa League. El delantero colombiano será inicialista con los 'reds' por primera vez desde que se conoció el secuestro de su padre por la guerrilla del ELN.

Ya el domingo, 'Lucho' había vuelto a tener minutos con Liverpool luego de haber sido baja en dos partidos con permiso del club. Contra Luton Town, Díaz fue suplente, pero ingresó al minuto 80 y al 90+5 anotó el gol del empate 1-1, por la Premier League.

The Reds to take on Toulouse 📋🔴 #TFCLIV

Además, instantes después de publicar la titular, Liverpool se pronunció por la liberación de Luis Manuel y dejó un sentido mensaje de satisfacción y alegría por la noticia.

"Estamos encantados con la noticia del padre de Luis Díaz y damos las gracias a todos los que han participado en su liberación", comentó el equipo.

We are delighted by the news of @LuisFDiaz19's father's safe return and we thank all those involved in securing his release ❤️ https://t.co/oBp8Nw7lh9