Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, ya está en libertad

Luis Manuel Díaz, papá de la estrella de la Selección Colombia, Luis Díaz, fue liberado este 9 de noviembre tras haber sido secuestrado junto a su esposa desde el pasado 28 de octubre en La Guajira. Aunque durante los primeros días de su cautiverio se desconocía quiénes eran sus captores, el Gobierno Nacional confirmó que se trataba de el ELN.

La información fue confirmada por el jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Otty Patiño, quien detalló que se trató de una unidad del grupo armado la responsable del secuestro.

"Hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre, en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN", se lee en el comunicado de Patiño.

Papá de Luis Díaz ya está en libertad

La delegación de Paz del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN emitió un comunicado confirmando la noticia.

¡Damos gracias a Dios por la liberación del Sr. Luis Díaz! 🙏🏽Con él ya se encuentran Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la comisión humanitaria encargada de facilitar su liberación. pic.twitter.com/KK6SOvcyca — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) November 9, 2023

Sobre las 11:30 de la mañana, luego de 13 días de larga espera, Luis Manuel Díaz recobró la libertad. Fue trasladado en helicóptero desde una vereda llamada El Salado, en la Serranía del Perijá, Guajira, hasta el aeropuerto de Valledupar.

Luis Manuel Díaz descendió de la aeronave acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad liderado por las autoridades colombianas.

Tras conocerse las primeras imágenes de Luis Manuel Díaz en libertad, se evidenció que no presenta señales visibles de algún tipo de maltrato físico. No obstante, equipos médicos aún no han detallado cuál es su estado de salud.

Es de señalar que aunque Luis Manuel Díaz Jiménez fue secuestrado junto a su esposa en una estación de gasolina en Barrancas, horas más tarde del mismo 28 de octubre la mujer fue liberada.

Alto Comisionado para la Paz exige la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Lucho Díaz. "Estamos exigiendo nuevamente al Ejército de Liberación Nacional el cese del uso del secuestro para la obtención aparente de beneficios políticos” pic.twitter.com/vyJReUzrcc — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 2, 2023

El pasado 31 de octubre la incertidumbre por el paradero incierto de su papá persistía, por lo que Luis Díaz decidió convocar a una gran marcha con el objetivo de exigir la liberación de ‘Mané’, como le dicen de cariño.

Así las cosas, difundieron una imagen a través de redes sociales en la que invitaron a toda la comunidad a reunirse en horas de la tarde en el Parque del Cementerio, con velas encendidas, para marchar por el municipio exigiendo la liberación de Díaz Jiménez.

Fotos del vehículo involucrado en secuestro del papá de Luis Díaz

Noticias RCN conoció en exclusiva detalles de la persecución de las autoridades a los secuestradores de Luis Manuel Díaz. Los uniformados estuvieron a pocos metros de distancia de los criminales, no obstante, utilizaron un vehículo color gris para evitar el paso de unidades de la Policía en medio del plan candado.

Se trata de un carro blindado con placas venezolanas del que descendieron hombres armados que atacaron a disparos a los uniformados para impedir que siguieran el rastro de los secuestradores.

También se utilizó una motocicleta en la que se transportaron a Díaz Jiménez. Es color blanco y rojo que fue robada a un indígena de la comunidad wayúu.