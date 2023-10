Lorenzo defiende a Luis Díaz: "No tiene que echarse el equipo al hombro"

En plena época de recambio generacional en la Selección Colombia, uno de los secretos del éxito del ciclo de Néstor Lorenzo ha sido combinar la sangre nueva con las 'vacas sagradas' del último tiempo y que muestran todavía buen rendimiento en sus respectivos clubes.

Por eso es que todavía siguen cierto parte importante del nuevo proceso referentes como James Rodríguez, Santiago Arias, Matheus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado -aunque no estuvo en esta convocatoria por lesión-. A ellos también se les puede sumar Luis Díaz, que a pesar de no tener una historia grande en el equipo como los otros, es el ícono futbolístico de la actualidad con un gran presente en la élite mundial con Liverpool.

Por eso es que muchas veces la exigencia sobre 'lucho' es mayor que para los demás. A él se le pide que sea protagonista y que aparezca para liderar a la Selección Colombia y marcar la diferencia cuando el juego colectivo no funciona a la perfección. Sin embargo, en los últimos partidos no ha tenido el protagonismo esperado, ese que sí muestra en Liverpool, por lo que ha recibido críticas desde varios sectores del país.

Néstor Lorenzo fue cuestionado en rueda de prensa por ese nivel de Díaz en la selección y habló claro para defenderlo: "su rendimiento ha sido bueno y espero que mejore con los entrenamientos y el conocimiento con sus compañeros, en el fútbol se necesitan sociedades en algunos sectores del campo, donde es jugar y entrenar".

En cuanto a ese rótulo hacia Luis Díaz de aparecer cuando las 'papas queman', Lorenzo aclaró que "confiamos en él, su labor, en su posición y en su rol, no queremos que sea el salvador, no le vamos a dar esa responsabilidad".

"Lo primero que hicimos fue decirle que no queremos que tenga el equipo al hombro, la responsabilidad no puede recaer solo sobre Luis. Él ha hecho buenos partidos en la Selección, pero la gente quiere que haga cuatro goles y eso no es normal", añadió el DT en ese sentido.

Y es que la gente crítica a Luis Díaz porque en la Selección Colombia no es ese mismo delantero incisivo diferencial que sí es en Liverpool. En el cuadro inglés acumula tres goles en 10 partidos en la actual temporada, en tanto, en la 'tricolor' lleva nueve anotaciones en 41 presentaciones en total. Solo en el ciclo de Néstor Lorenzo, cuenta con un gol en seis encuentros.

"En el Liverpool juega cada tres días y acá cada tres meses. No tenemos la fórmula (para que mantenga el nivel de Liverpool)", explicó el DT.

La consolidación de Luis Díaz en la Selección Colombia se vio frenada con la lesión de rodilla que tuvo la temporada anterior, que lo llevó a perderse cuatro partidos amistosos, por lo que Lorenzo argumentó que eso afectó al desarrollo.

"En nuestro proceso estuvo dos microciclos lesionados y no vino, se ha perdido algunos partidos que le podían dar más acercamiento al equipo", apuntó.