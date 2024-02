¡Magistral! Luis Díaz, pieza clave en la goleada del Liverpool sobre Brentford con asistencia impecable

En la jornada 25 de la Premier League, el Liverpool, liderado por la destacada actuación de Luis Díaz, aseguró su posición en la cima de la tabla al vencer con un contundente marcador de 4-1 al Brentford. El equipo dirigido por Jürgen Klopp demostró su dominio desde el principio, con anotaciones de Darwin Núñez, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah y Gakpo.

A pesar del esfuerzo del Brentford, que buscaba mantener el control del balón para evitar ser superado, solo pudo descontar en el marcador con un gol de Ivan Toney. Sin embargo, el partido no estuvo exento de contratiempos para Liverpool, ya que tanto Diogo Jota como Curtis Jones se vieron obligados a abandonar el terreno de juego debido a molestias físicas.

Desde los primeros minutos del encuentro, Brentford mostró su determinación por controlar la posesión y evitar el avance constante del Liverpool, equipo que lidera la liga inglesa. A pesar de los esfuerzos locales, fue Liverpool quien dominó el juego, destacando con claras oportunidades de gol, como la del minuto 4, cuando Mathias Jensen intentó con un remate desviado acercar a su equipo en el marcador.

En el Gtech Community Stadium, Luis Díaz emergió como el motor del ataque del Liverpool, desempeñando un papel central en la ofensiva. Apenas en el minuto 9, Díaz, ubicado de manera más centralizada de lo habitual, combinó hábilmente con Conor Bradley, quien sustituyó a Trent Alexander-Arnold para este enfrentamiento. El lateral inglés probó suerte con un remate que puso a prueba a Mark Flekken, representando la oportunidad más clara del primer tiempo.

En el minuto 26, Luis Díaz protagonizó una doble aproximación. Primero, intentó una conexión por la izquierda con Robertson, que lamentablemente no pudo controlar. Luego, buscó armar una jugada por el centro con Diogo Jota, pero la defensa rival estuvo alerta para despejar el peligro.

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 35, luego de un tiro despejado por Van Dijk. En esa jugada, Diogo Jota aprovechó la desorganización defensiva local para iniciar un contraataque. Darwin Núñez definió magistralmente frente a Flekken para abrir el marcador con un 1-0 a favor del Liverpool.

A pesar de la ventaja, el primer tiempo estuvo marcado por las malas noticias para el equipo dirigido por Jürgen Klopp. Tanto Jones como Jota, figuras destacadas en la primera mitad, tuvieron que abandonar el terreno de juego debido a molestias físicas, siendo reemplazados por Ryan Gravenberch y Mohamed Salah respectivamente. En la segunda mitad, Liverpool continuó presionando en busca de más goles.

Luis Díaz mantuvo su destacado rendimiento y, apenas iniciado el segundo tiempo, proporcionó una asistencia a Cody Gakpo, quien había sustituido a Darwin Núñez. Sin embargo, el jugador neerlandés no logró controlar el balón y desperdició una clara oportunidad de gol. Instantes después, Mohamed Salah se encontró en una posición mano a mano frente al portero rival.

La tranquilidad para Liverpool llegó en el minuto 54. Salah, con una excelente visión de juego, habilitó a Mac Allister en una posición favorable. El argentino definió para ampliar la ventaja en el marcador y asegurar una posición más sólida para su equipo.

"I'm really happy with my goal and the most important thing, of course, is the three points." 💬



Mac Allister on #BRELIV win: