¿Luis Díaz le cerró la puerta a Real Madrid y Barcelona?: “Estoy muy feliz y contento en Liverpool"

El jueves pasado, Liverpool recibió al LASK para disputar un partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Europa League. Después de haber perdido 3-2 contra el Toulouse en la cuarta jornada, los dirigidos por Jürgen Klopp tenían la misión de reclamar los tres puntos en Anfield, y eso hicieron. Se impusieron por un cómodo 4-0 y Luis Díaz se encargó de abrir el marcador con un estupendo gol de cabeza.

Al minuto 12', el guajiro le dio un pase a Joe Gomez, quien hizo las veces de lateral derecho. El defensor londinense ejecutó un gran centro, el cual sobrepasó a Cody Gakpo y Mohamed Salah. 'Lucho' estuvo muy atento, no perdió de vista el balón y se lanzó para conectar un potente cabezazo, con el cual venció el arco custodiado por Tobias Lawal. Segundo gol para Díaz Marulanda en este certamen europeo, pues recordemos que ya le había anotado al club austriaco en su primer enfrentamiento.

Con este triunfo, los 'reds' aseguraron el primer puesto en el Grupo E con 12 puntos, cuatro más que el Toulouse. En la última jornada, la cual se disputará el jueves 14 de diciembre (12:45 p. m., hora de Colombia), visitarán al Union Saint-Gilloise.

Luis Díaz celebró el nivel que está mostrando Liverpool

"Estamos muchísimo mejor, desde comienzo de temporada se ha visto reflejado también, estamos bien y el míster esta manejando muy bien las variantes. Hemos demostrado que estamos para grandes cosas y esperamos que este año sea mucho mejor que el anterior. Tenemos un gran equipo que se está acoplando cada vez mejor y ojalá se nos dé todos los títulos que están por jugar", empezó diciendo el atacante oriundo de Barrancas para la transmisión oficial de la Europa League.

“Estoy muy feliz y contento acá, estoy agradecido porque estoy con mi familia”, agregó el ex jugador del Junior de Barranquilla y Porto.

Luis Díaz habló sobre los últimos goles de cabeza

"Últimamente me está yendo muy bien de cabeza, lo he ido mejorando también, ha sido una faceta que he ido mejorando con el tiempo y durante mi carrera. El gol fue muy bonito porque creo que no llegaba y por eso me tiro de cabeza para colocarla donde la coloque, fue un bonito tanto, me gustó bastante. Ayudar a mi equipo siempre será lo más importante", concluyó.