Real Madrid se metería en la pelea por Luis Díaz en el 2024: Liverpool con las alarmas encendidas

El gran rendimiento de Luis Díaz en el Liverpool durante la presente temporada ha hecho que varios equipos del fútbol europeo pongan sus ojos en el atacante colombiano, quien también se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para la Selección Colombia, teniendo en cuenta lo hecho en los últimos juegos del combinado nacional.

Uno de los equipos que estaría pendiente de la situación de Luis Díaz en Liverpool es el Real Madrid, que durante los últimos días, habría despertado el interés por el jugador de la Selección Colombia y que estaría preparando una oferta con el guajiro, quien también se ha convertido en el deseo del Barcelona.

Según dio a conocer Ekrem Konur, periodista de Inglaterra, Real Madrid se metería en la pelea por Luis Díaz en el próximo mercado de fichajes, dejando claro que las negociaciones con las directivas del Liverpool no serán fáciles, teniendo en cuenta que lo quieren mantener en la nómina hasta finalizar la temporada.

“Real Madrid y Barcelona siguen de cerca la situación de Luis Díaz, pero el Liverpool rechazará ofertas por el extremo colombiano en enero”, fueron las declaraciones del periodista en mención sobre la situación del jugador de la Selección Colombia para la próxima ventana de fichajes que se abrirá en algunos días.

