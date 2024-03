Luis Díaz no llegó al Real Madrid por el descuido de un directivo: "Lo dejé pasar"

Luis Díaz es el futbolista colombiano más destacado en la actualidad. Es titular indiscutible en Liverpool y se ha convertido en la estrella de la 'tricolor'. Equipos como el Barcelona y el París Saint-Germain estarían tras sus pasos; sin embargo, el guajiro está comprometido con los 'reds'. Antes de que llegara a Anfield, 'Lucho' estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

Díaz Marulanda maravilló al fútbol internacional cuando dio los primeros destellos de su talento con Junior. Después de destacarse con Barranquilla F.C, el de Barrancas fue recomendado por Carlos 'El Pibe' Valderrama y Arturo Reyes para llegar al 'tiburón'. Y así fue. Julio Comesaña oyó los consejos y lo integró a su equipo.

Con el 'currambero', Díaz ganó dos ligas (2018-II y 2019-I), una Superliga y una Copa Colombia. Con Comesaña, disputó 67 partidos, en los cuales se reportó con 14 goles y 5 asistencias. El estratega uruguayo se percató rápidamente de su talento y se lo refirió a un directivo del Real Madrid.

Julio Comesaña fue el intermediario entre Luis Díaz y el Real Madrid

"A ese jugador se lo recomendé a Ramón Martínez, estuvo en el Barcelona como director deportivo cuando estaba (Johan) Cruyff, en el Valladolid... Y ahora estuvo en últimos años como asesor de la presidencia en Real Madrid, viene mucho a Colombia y todo... Un día, estando acá, la escribí, le digo: 'Ramón, seguilo. Me parece que tiene cosas que en Europa, y en cualquier lado, interesan: velocidad, determinación con la que juega, tiene buen remate, puede jugar por dentro o por fuera, desborda, es espigado, de pierna fina, no es gordo, es un jugador fuerte, juega siempre. Seguilo", señaló Comesaña, en una conversación con 'El Heraldo'.

Ramón Martínez "dejó pasar" a Luis Díaz

"Un día cualquiera, pasado el tiempo, creció, se fue de acá y lo vendieron. Un día me llama un periodista argentino y me dice: 'No sabés que Ramón me dijo que Julio me dijo de ese jugador y yo, la verdad, lo dejé pasar y no me di cuenta' (risas)", mencionó 'Marca'.

Pues bien, Díaz terminó fichando por el Porto, con el cual ganó cinco títulos y disputó 125 partidos (41 goles y 19 asistencias). El guajiro cautivó a Jürgen Klopp, quien terminó llevándolo a Merseyside.