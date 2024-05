Carlos Bacca abrió la posibilidad de vestir la camiseta de otro club en el fútbol colombiano

Para nadie es un secreto que uno de los jugadores más importantes en la plantilla del Junior de Barranquilla es Carlos Bacca, actual goleador del cuadro barranquillero, y que se ha convertido en uno de los referentes del club, esto teniendo en cuenta lo que representa el delantero para todos los aficionados tiburones.

A pesar de ser uno de los máximos referentes del Junior de Barranquilla durante los últimos años, Carlos Bacca tendría la posibilidad de salir de la institución a finalizar la temporada, esto teniendo en cuenta que su contrato finaliza en el mes de junio y todo parece indicar que todavía no se ha renovado con las directivas del club.

Carlos Bacca podría vestir la camiseta de otro equipo en el FPC

Ante la duda de su posible salida del Junior de Barranquilla, Carlos Bacca habló con Caracol Radio de lo que será el futuro de su carrera deportiva, afirmando que hasta el momento no hay propuesta de renovación con el equipo tiburón, pero tiene el deseo de seguir jugando a nivel profesional.

“No me he sentado al tema de la renovación. Por ahí se han dicho muchas cosas, pero todo es mentira, son especulaciones y muchas mentiras. Con Junior no he hablado nada. Ahora estamos mentalizados en la Libertadores”, aseguró el delantero de Puerto Colombia.

Además, el delantero dejó claro que en dado caso que la renovación con el Junior no se pueda dar, estaría dispuesto en jugar en otro club de Colombia, puesto que siente que está en condiciones físicas para continuar su carrera a pesar de sus 37 años.

“Me gustaría seguir en Junior, es donde quiero estar. Pero quiero seguir jugando. Si tengo que trabajar, respetando todo, no tengo inconveniente en jugar en otro lugar", fueron las declaraciones del delantero sobre su posible continuidad en el cuadro tiburón para el próximo semestre.

Carlos Bacca, un profesional en todos los sentidos

Por último, Carlos Bacca habló de su preparación para los compromisos con el Junior de Barranquilla, pues para nadie es un secreto que el delantero ha sido uno de los jugadores más importantes del cuadro tiburón en la actual Copa Libertadores, en donde lleva tres anotaciones en cinco juegos.

“Trato de trabajar, ser un profesional íntegro, cuidar los pequeños detalles. Pero no solo los días de partido, sino desde que empieza la semana. Yo desde ya estoy jugando el partido contra Pereira”, finalizó Bacca.