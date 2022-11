Liverpool 'impaciente' con el regreso de Luis Díaz a las canchas

El Liverpool realizará una pretemporada durante 12 días en los Emiratos Árabes Unidos, previo a su regreso a competiciones oficiales tras el Mundial de Catar 2022, y donde los ‘Reds’ ultiman detalles para la vuelta del colombiano Luis Díaz.

Se enfrentarán al Olympique Lyonnais y al AC Milan en amistosos mientras estén en Dubai y Lijnders ha explicado por qué Jürgen Klopp y sus entrenadores creen que el tiempo allí será de gran beneficio para el equipo antes de que se reanude su campaña contra el Manchester City el 22 de diciembre.

“Seguimos con nuestro mismo objetivo: crear juegos y recuerdos especiales juntos. Aún queda mucho por jugar. Sabemos que no fuimos lo suficientemente buenos [en lo que va de la temporada] pero una cosa no sucederá, no nos detendremos ni nos rendiremos”

Además, el asistente técnico de Klopp habló sobre la importancia del viaje a Dubai.

"Se trata de unión, profesionalismo fuera de la cancha, creación de espíritu de equipo, un personal que trabaja de manera muy eficiente hacia un objetivo y, sobre todo, tiempo real para entrenar. Tiempo real para entrenamientos de equipos dedicados y específicos. Es hora de crear una base para la segunda mitad de la temporada para recuperar el orgullo"

La vuelta de Luis Díaz con Liverpool

En otras declaraciones, Lijnders habló sobre el regreso del colombiano Luis Díaz a las canchas, donde el futbolista podría contar con minutos en alguno de los dos amistosos.

Luis definitivamente, si todo va según lo planeado. Estamos deseando volver a verlo, es ese jugador que sonríe cuando tiene el balón en los pies. Diogo se unirá a nosotros para continuar con su rehabilitación. Las condiciones para entrenar y recuperarse en Dubái son muy, muy buenas. Un cambio de escenario siempre es un factor bienvenido cuando se recupera de una lesión a largo plazo.

Por último, sobre la importancia de estos partidos para la recuperación de Luis Díaz y otros futbolistas que también se encuentran en la misma situación del colombiano, Lijnders cerró con lo siguiente: