Luis Díaz será inicialista en la semifinal contra Fulham: nuevo voto de confianza de Jürgen Klopp

Este miércoles 10 de enero, Liverpool recibirá a Fulham para disputar un duelo correspondiente a la semifinal de ida de la Copa de la Liga, conocida como la Carabao Cup por cuestiones de patrocinio. Los dirigidos por Jürgen Klopp quieren sacar ventaja en Anfield y dar un paso a la que sería su decimocuarta final en dicho certamen. Luis Díaz será inicialista con los 'reds'.

El conjunto de Merseyside llegará motivado a este importante compromiso. El domingo pasado vencieron 0-2 al Arsenal en el Emirates Stadium y avanzaron a la cuarta ronda de la FA Cup. Asimismo, aprovecharon las caídas de los 'gunners' en la Premier League y se hicieron con el liderato. 'Lucho', quien anotó un golazo en Londres, también arribará al mítico estadio con buenas sensaciones.

Fulham, uno de los recientes 'verdugos' de Arsenal en el rentado inglés, enderezó el camino después de sufrir tres derrotas al hilo (vs. Newcastle, Burnley y Bournemouth). Los dirigidos por Marco Alexandre Saraiva da Silva también festejaron en la FA Cup, pues vencieron 1-0 a Rotherham. Así las cosas, se pronóstica un buen encuentro en Anfield, por el postivo presente de los protagonistas.

Klopp sabe que después de este importante partido, sus jugadores tendrán un parón de 11 días en el cual esperan recuperarse físicamente. El estratega alemán quiere aprovechar la localía, por lo cual enviará a sus mejores hombres para enfrentar a los 'cottagers'. Díaz, quien disputará su tercer partido en la también conocida EFL Cup, será inicialista en el conjunto local. Así formarán los 'reds':

The Reds to take on Fulham in the #CarabaoCup semi-final first leg 📋#LIVFUL