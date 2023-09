Luis Díaz, uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Liverpool: ranking lo demuestra

Para nadie es un secreto que Luis Díaz es uno de los jugadores más relevantes de la plantilla del Liverpool. Sus grandes actuaciones con el equipo de Klopp ha hecho que los seguidores tengan un gran cariño por el jugador de la Selección Colombia y que se ha visto reflejado desde que el guajiro llegó a los ‘reds’.

Una de las formas que los aficionados expresan el gran cariño por Luis Díaz es comprando y portando la camiseta del 7 colombiano, haciendo que el guajiro entre en el top diez de los futbolistas que más camisetas venden en el Liverpool, pues así lo dio a conocer los ‘reds’ por medio de sus redes sociales.

Según el departamento de comunicaciones del Liverpool, Luis Díaz es uno de los jugadores, por lo que los aficionados enloquecen. Sin embargo, no está dentro del top tres, puesto que los aficionados prefieren comprar la camiseta de otros referentes del club o de algunos fichajes que son el sueño de los hinchas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el jugador con más camisetas vendidas en Liverpool es Dominik Szoboszlai, jugador húngaro que llegó a Liverpool durante el último mercado de fichajes a Inglaterra. El segundo jugador que más camisetas vende es Mohamed Salah, uno de los referentes más importantes del Liverpool.

El último jugador en estar en el top tres de las camisetas más vendidas en Liverpool es Alexis Mac Allister, argentino que llegó en las últimas semanas al equipo de Klopp y que gracias a sus buenas actuaciones ha hecho ganarse un cariño valioso de todos los aficionados. Por su parte, Luis Díaz se ubica en la casilla sexta del escalafón.

The top 🔟 most popular men's names and numbers on #LFC shirts are revealed 🙌