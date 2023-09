Luis Díaz, elogiado por la prensa inglesa tras su espectacular presentación con el Liverpool

Luis Díaz sigue dejando de que hablar en la Premier League, pues sus grandes presentaciones han hecho que varios medios internacionales e incluso algunos referentes de otros clubes se pongan ante sus pies, resalado el gran talento, explosividad e inteligencia que tiene cada vez que entra al terreno de juego.

En esta oportunidad, Luis Díaz vuelve a llevarse todos los focos de los medios internacionales, teniendo en cuenta la gran presentación que tuvo el guajiro en la victoria del Liverpool contra el Wolverhampton, donde tan solo estuvo 45 minutos y fue uno los pilares para que los ‘reds’ lograran la remontada.

Uno de los medios que resaltó la gran participación del jugador de la Selección Colombia fue ‘Liverpool Echo’, que en medio de la reseña del partido señaló al guajiro como revolucionario del frente de ataque del equipo de Klopp, puesto desde el minuto que entró tuvo algunas jugadas que crearon peligro en la portería del rival.

“La contribución inicial puso al Liverpool en ventaja y siguió corriendo hacia la defensa de los 'Wolves'", se puede leer en la reseña del medio inglés, que también calificó la actuación de Luis Díaz con siete puntos en 45 minutos jugados.

Luis Díaz habló sobre su relación con Klopp

Al finalizar el compromiso de este sábado 16 de septiembre, Luis Díaz habló con el medio Livescore, en donde re refirió a la evolución que ha tenido en Inglaterra y los aprendizajes que ha tenido de la mano de Jürgen Klopp, quien se ha convertido en uno de los ‘padres’ del jugador colombiano.

“Trabajar con Jurgen me ha mejorado enormemente. Me ha convertido en un mejor jugador. El trabajo que él y el cuerpo técnico han hecho ha sido absolutamente fantástico. Me han mejorado táctica y físicamente y se trata de dar el 100% en cada partido”, añadió Luis Díaz.

Además, el jugador de la Selección Colombia fue autocrítico con su rendimiento, puesto que dejó claro que todavía tiene algunas cosas que mejorar y que todo dependerá del trabajo que se haga entre semana.

“Creo que es un área en la que he mejorado mucho, pero siempre hay margen de mejora. Además, mi conocimiento táctico es algo que me gustaría mejorar”, finalizó el guajiro.